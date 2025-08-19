Pau López, la primera gran decisión de Pellegrini para la portería del Betis

El estreno liguero del Betis, además de la desazón por ese postrero empate, despejó la incógnita de la portería. Pau López fue finalmente el elegido por Manuel Pellegrini para comenzar la temporada, tras un verano en el que había alternado con Álvaro Valles en los amistosos, tras quedar Adrián San Miguel en un tercer plano y el adiós de Fran Vieites tras rescindir su contrato.

El entrenador chileno apostó por la experiencia de Pau López, un viejo conocido del equipo verdiblanco. Siete años después de su estreno en el Betis, el portero volvió a ponerse la camiseta bética. Un periplo que lo llevó a la Roma, tras una operación que dejó casi 30 millones en las arcas heliopolitanas, Olympique de Marsella, Girona y Toluca. De vuelta a Heliópolis tras su rescisión con el equipo mexicano, Pau López fue la primera elección de Pellegrini, que ya había ofrecido alguna pista durante la pretemporada.

No tuvo una noche complicada Pau López, quien apenas debió intervenir, más allá de alguna acertada salida por alto y por su buen juego con el pie. En el gol del Elche, el remate de Germán Valera se produce en una posición muy favorable tras una combinación dentro del área, con lo que el meta bético tenía complicado detenerlo.

A la espera queda ahora Álvaro Valles, después de su fuerte apuesta por volver a casa. Las habituales rotaciones de Pellegrini en la portería, ya sea entre competiciones distintas o incluso en el propio campeonato liguero como llegó a realizar con Claudio Bravo y Rui Silva, le darán en algún momento una oportunidad al sevillano para ese deseo estreno oficial con el equipo verdiblanco.

En un tercer plano queda, de momento, Adrián San Miguel, aunque su importancia en el vestuario se mantiene vigente. El propio portero lanzó un mensaje en sus redes sociales en la previa del encuentro ante esa ilusión por una nueva temporada defendiendo el escudo del Betis.

«Arrancamos como niños con zapatos nuevos, con la mayor de las ilusiones, con el compromiso de seguir mejorando y con la obligación de disfrutar juntos durante el camino en cada momento. Tengamos en cuenta que el proceso de crecimiento no es lineal, conlleva momentos de dudas y desafíos, pero ese es el gran reto, ahí es cuando más unidos debemos estar, afición y equipo, para confiar y creer, para ser pacientes pero también perseverar. Tened claro que vamos a trabajar día tras día para dar nuestra mejor versión, para crear circunstancias favorables, esas circunstancias que nos acercan a la buena suerte. Esa suerte con la que todos en algún momento hemos soñado, pero que realmente fuimos nosotros mismos, con nuestras experiencias vividas, los que la colocamos por delante nuestra como una nueva oportunidad para alcanzar el objetivo. El fútbol… la vida… similitudes… Hagamos que esta temporada sea muy especial!!», indicó el meta bético.

