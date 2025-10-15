Pau López: «Pellegrini es un entrenador que ha demostrado que sirve para este club»

Pau López, guardameta que en este arranque liguero está jugando por delante de Álvaro Valles y Adrián, ha repasado la actualidad del Betis en una entrevista emitida en la noche de este miércoles en los medios oficiales del conjunto verdiblanco. Llegan ... dos partidos en LaLiga muy importantes, primero frente al Villarreal y después ante el Atlético de Madrid (con la visita al Genk en la Europa League por medio), y lo hacen con el Betis en la cuarta posición de la clasificación, con un punto menos que el equipo castellonense y dos unidades más que el conjunto rojiblanco. Así que se puede afirmar que llega el equipo de Manuel Pellegrini en un buen momento, si no hubiera sido por el parón liguero de octubre.

El portero catalán analizó esta situación y comentó que «el míster nos está hablando de eso estos días, que nos enfrentamos al que tenemos por encima y al que tenemos por debajo. Estamos esperando a los compañeros que vuelvan de las selecciones, pero debemos ir como la humildad que tenemos siempre porque hemos demostrado que así podemos ganarle a cualquiera. Trabajar lo mejor posible lo que queda de semana. El Villarreal también tiene muy buenos jugadores, se ha reforzado muy bien y un entrenador que tiene las ideas muy claras . Y si queremos ganar tendremos que hacer las cosas muy muy bien«.

Pero como no podía ser de otra forma en la charla se habló, y mucho de lo ocurrido ante el Espanyol y ese penalti a Puado detenido en el final del partido para darle al Betis los tres puntos. Pau López volvió a recordar que «estoy feliz y contento de haber terminado el último partido de la forma que todos queríamos, que era ganando. Y así se afronta mejor el parón de las selecciones. El equipo está en línea ascendente y eso es muy positivo. ¿Si sabía que iba a parar el penalti? Mientras el árbitro revisaba la jugada en el monitor, me dirigí a Toni (Doblas), que también tiene mucha experiencia y, al estar fuera, transmite tranquilidad en estas situaciones. Teníamos claro que Puado iba a ser el lanzador. Toni me dijo que el último lo tiró al medio y que creía que no iba a repetir al centro, y ya teníamos los dos la duda de a qué lado tirarnos. Él me dijo que lo más probable es que fuera a mi izquierda y no tuve mucha duda en ese sentido. Decidí que iba a tirarme ahí y ya después empezó el show del lanzamiento, intenté alargar lo máximo porque en ese sentido tengo todas las de ganar. Y con toda mi energía y con la de toda la gente del Betis, lo paramos entre todos«.

Era preguntado el '25' del Betis por la celebración final. Se acercaron a él todos los compañeros para felicitarlo, pero el abrazo especial se lo llevó de Álvaro Valles, de Adrián y de Toni Doblas, el entrenador de porteros del equipo. Sobre este asunto y la competencia en el puesto de guardameta esta temporada, Pau López explicó que «tenemos una relación muy buena los porteros. En el mundo del fútbol se cree que hay que llevarse mal con el compañero con el que pugnas por el puesto. Hay gente que entiende la competitividad con llevarse bien o mal. Está el que cada uno dé el máximo por jugar y que luego el míster tome la decisión de quién juega y el respeto por el compañero y la elección del míster. No es un fracaso personal el no jugar, todos trabajamos para lo mismo. No estamos en un deporte individual, es colectivo, y todos queremos lo mejor para el equipo y el club. Creo que los tres podemos jugar y pienso que el míster va a poner al que él piense en cada momento que está mejor. Yo estoy jugando ahora más y lo mismo dentro de unos partidos cambia. El día del Espanyol yo no sabía si iba a jugar o no hasta antes del partido. El míster en ese sentido nunca me ha dicho quién iba a jugar, sino que él va a decidir por el más conveniente en cada momento. Me parece bueno y correcto que cambie los porteros. Un cambio en la portería no le hace perder frescura a ninguno. Que todo el mundo se sienta partícipe de lo que es este equipo y este club y que el míster haga 8, 9 ó 10 cambios de un partido a otro es muy bueno, porque así nos mantiene a todos metidos, eso quiere decir que el entrenador confía en todos nosotros«.

Otro tema interesante a tratar era el de la figura del entrenador. No se le cuestionó por la renovación, pero sí se deshace en elogios hacia Pellegrini: «Cada entrenador tiene su manera de trabajar. Todos los métodos son válidos, hasta que la dirección de un club entiende que esa etapa se tiene que cambiar, por malos resultados, o porque incluso el entrenador decida que se tiene que marchar. Creo que no hay una fórmula efectiva en el fútbol. He tenido entrenadores demasiado centrados en lo táctico y otros que se han dedicado más a la gestión de grupo y a dar tres o cuatro pinceladas de cómo está el equipo. En Toluca he sido campeón con un entrenador que nos hablaba mucho y que tenía muy buena gestión de grupo, pero que el tema táctico no lo trabajaba. Entonces, ¿fue válido? Pues salimos campeones. Pellegrini tiene muchísima experiencia, ha estado en muchos sitios, y te da la tranquilidad necesaria para jugar en un club como el Betis. Cuando las cosas van bien, te da la tranquilidad de saber que estamos trabajando bien, y cuando las cosas van mal también tiene la tranquilidad para enseñarnos cuál puede ser el mejor camino. Y eso no es casualidad. Es un entrenador que ha demostrado que sirve para este club«.

El Betis, un equipo que no pierde

«Me pasó el día del Levante o el día del Nottingham que somos un equipo que tenemos mucho gol. Tenemos mucha ambición, tenemos muy buenos jugadores. Es verdad que empezamos con algún empate que pudo ser victoria. Pero ahora estamos ajustando también el aspecto defensivo, que eso nos está ayudando mucho a acercarnos a las victorias».

¿Qué ha supuesto volver al Betis? ¿Y jugar en la Cartuja?

«Estoy feliz. Siempre me he identificado con la afición por la manera en la que viven el fútbol. La exigencia está en uno mismo. El club, cuando las cosas van un poco peor y la gente es un poco más exigente, no hay que tomárselo como algo personal. La gente vive por y para el Betis, para ellos es como una manera de vivir. Es importante que la gente de fuera entienda que la gente vive entre la semana para ir a ver al Betis el fin de semana. Estos días te das cuenta. La gente me ha parado felicitándome por el penalti. Y es mi trabajo. La afición es increíble, que viene a vernos y más ahora a La Cartuja, que es más grande que el Villamarín pero que tiene más dificultad para llegar, y lo están llenando. Eso es muy importante para nosotros».

El valor del vestuario

«Es bonito el ir a entrenar y que haya alegría, y también lo es que si uno no juega y lo hace un compañero, y este compañero lo hace bien, el otro también se alegra por él. Y viceversa. Eso es muy positivo. No sólo la parte nuestra del vestuario, sino que se respira también esa felicidad en el club y eso es muy bueno para nosotros».

¿Qué le queda por conseguir?

«Quiero disfrutar de dónde estoy. Mi primera experiencia aquí fue muy corta. Estuve menos de lo que me hubiese gustado, pero tuve que salir. Y ahora, es disfrutar al máximo. A partir de ahí, si le puedo dar un título a la gente, no por mí sino por ellos, porque creo que yo he conseguido todo lo que me he propuesto, ojalá podamos darle esa felicidad a la gente».