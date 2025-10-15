Suscríbete a
Pau López: «Pellegrini es un entrenador que ha demostrado que sirve para este club»

El gerundense se congratula por la competencia en la portería: «Creo que los tres podemos jugar y pienso que el míster va a poner al que él piense en cada momento que está mejor»

Pau López: «La llamada del Betis no me la esperaba, para mí fue un regalo»

Pau López, en un momento de la entrevista con los medios oficiales del Betis
Jesús Sevillano

Pau López, guardameta que en este arranque liguero está jugando por delante de Álvaro Valles y Adrián, ha repasado la actualidad del Betis en una entrevista emitida en la noche de este miércoles en los medios oficiales del conjunto verdiblanco. Llegan ... dos partidos en LaLiga muy importantes, primero frente al Villarreal y después ante el Atlético de Madrid (con la visita al Genk en la Europa League por medio), y lo hacen con el Betis en la cuarta posición de la clasificación, con un punto menos que el equipo castellonense y dos unidades más que el conjunto rojiblanco. Así que se puede afirmar que llega el equipo de Manuel Pellegrini en un buen momento, si no hubiera sido por el parón liguero de octubre.

