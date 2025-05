El patrón de la rotación de Pellegrini: siete cambios de media por partido y Antony, indiscutible

El Betis vuelve a LaLiga pensando en el Espanyol. La buena puesta en escena en la ida ante la Fiorentina deja la ventaja de 2-1 y la sensación de que pudo ser mayor pero sobre todo que los verdiblancos están un punto ... por encima de la Fiorentina. Todo se verá en el Artemio Franchi. Pero antes espera Cornellá, donde llegarán los de Manuel Pellegrini sabiendo el resultado del Villarreal - Osasuna de este sábado, para ver si depende de sí mismo para recuperar la quinta plaza, y negociando con los esfuerzos desarrollados en este mes tan intenso y en el que ahora espera para poder jugar quince encuentros en ocho semanas (del 30 de marzo al 28 de mayo). Una continuidad que exige al máximo a la plantilla verdiblanca en el apartado físico pero que demuestra que el técnico chileno sabe cómo manejar a su grupo. Dijo en su primer año que para llegar lejos era necesaria la aportación de todos y así sigue, sin echar en falta a las bajas y valorando el buen fondo de plantilla que maneja.

Ante el Espanyol se espera que haga alrededor de siete cambios con respecto al once que formó contra la Fiorentina, donde fue significativo que sólo hiciera dos sustituciones durante los 90 minutos dado lo cargado del calendario. Únicamente Lo Celso y Altimira tuvieron sitio como no titulares. No es frecuente en esta secuencia. En todo caso, en las titularidades Pellegrini sigue un patrón clarísimo que tiene pautas firmes: cambios fijos para porteros, laterales y nueve, Antony juega siempre y la situación con los centrales es ahora invariable tras la lesión de Llorente. El resto está equilibrado entre los 19 futbolistas que participan de este baile de onces en el que aún no han participado Bellerín, Mendy ni William Carvalho, teniendo en cuenta las bajas ya definidas del citado Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila.

Hace siete cambios de media entre un partido y otro Pellegrini desde que el 30 de marzo ganó el Betis el derbi por 2-1 al Sevilla en el Villamarín. En el siguiente encuentro, ante el Barcelona, fueron seis las variaciones moviendo a los laterales, uno de los centrales, uno de los mediocentros y dos mediapuntas. Para Europa los cambios fijos son en la portería y en la posición de nueve. Como ya se sabe, Adrián lo juega todo en LaLiga y Fran Vieites en la Conference, mientras que sucede lo mismo con Cucho Hernández y Bakambu. El baile de laterales es el más constante, puesto que en los últimos siete partidos la secuencia ha sido Sabaly-Aitor-Sabaly-Aitor-Sabaly-Aitor-Sabaly-Aitor, con lo que en Cornellá jugará el senegalés, añadiendo que el catalán está sancionado por acumulación de amonestaciones. Lo mismo ocurre con Ricardo y Perraud. El suizo actúa siempre con Sabaly en la banda opuesta, así que le corresponde actuar mañana.

En el mediocentro resalta la continuidad de Fornals en los últimos seis encuentros, donde ha acaparado la titularidad ya sea con Johnny Cardoso, con quien ha compartido los tres más recientes, o con Altimira, que ha perdido espacio dado que sólo ha jugado en dos de los ocho más recientes. El reparto de minutos entre estos tres futbolistas es similar al que venían ocupando Llorente, Bartra y Natan pero ahora se acentúa más con el paso adelante del valenciano y el estadounidense. William Carvalho aún no tiene espacio más allá de momentos finales de los partidos.

El caso de Antony es muy específico y llamativo. Lo juega todo. Absolutamente todo. Es el titular indiscutible. Más que cualquier otro. Ocho de ocho en este tramo. Y lo que le queda. Le siguen Bartra, con siete, e Isco, Natan, Fornals y Cardoso, con seis. Lo del extremo brasileño es un ejemplo de futbolista que quiere protagonismo y de valor fundamental para el entrenador, así como que no tiene sustituto claro en esa posición, con opciones secundarias y menos efectivas como Fornals, Aitor o Lo Celso. Vino Antony al Betis para jugar mucho y su deseo se está cumpliendo.Isco le gana a Lo Celso en la posición de mediapunta pero el argentino ha tenido espacio para dos titularidades. Posiblemente este domingo también salga ante el Espanyol. Es su sitio natural y por él compiten ambos. Pellegrini les busca espacio. Con Isco en el campo Lo Celso ha jugado ya de interior derecho, de falso nueve, de mediocentro y de interior izquierdo. Siempre como puntos de partida y con querencia hacia su posición natural, donde destacó en el inicio de temporada. Su magnífica puesta en escena ante la Fiorentina hace ver que es un lujo que sea suplente en este Betis. Y así lo considera Pellegrini, que quiere sacar lo mejor del argentino en esta fase decisiva. En la izquierda, la pujanza de Jesús se está viendo comprometida por la competencia creciente deAbde, con dos goles en los últimos partidos y la recuperación del nivel que ofreció al inicio de temporada. Esto es positivo para Pellegrini, de cara a mantener la intensidad en esa posición durante lo que resta de temporada.

Arriba sucede lo citado con los porteros. Hay un nueve para LaLiga, que es Cucho Hernández, y otro para la Conference, Bakambu. Una rotación obligada al no estar inscrito el colombiano en la competición europea. No hay más jugadores que puedan actuar de forma natural en ese punto. Ante la Fiorentina, cuando el congoleño se dolía a la media hora de juego y tuvo que ser atendido, Pellegrini mandó a calentar a Jesús Rodríguez y Lo Celso. Al final Bakambu jugó los 90 minutos. Y en LaLiga el goleador de la Conference apenas aparece, es reservado casi siempre. No jugó en Girona y, por molestias tras un golpe, ante el Valladolid. Cucho está respondiendo a la perfección en Primera y ese intercambio le está saliendo perfecto a Pellegrini.

Las pocas bajas (Llorente, Marc Roca y Chimy) ayudan a que el Betis pueda llegar con aire a estas semanas de competición. Jugadores como Aitor, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, Lo Celso, Jesús o Cucho han tenido momentos de lesión, suplencia o parón por vacaciones durante la primera parte del curso que ahora les permite estar en buena disposición a estas alturas de la temporada, en la que el club verdiblanco ya alcanza los 51 encuentros oficiales y espera jugar siete más, los cinco de LaLiga que tiene programados (Espanyol, Osasuna, Rayo, Atlético y Valencia), la vuelta ante la Fiorentina y la final de la Conference.