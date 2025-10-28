Isco da un paso más en la recuperación de su lesión

Isco es capitán y capital en el fútbol del Betis. De ahí que cualquier novedad sobre la recuperación de la lesión sufrida en agosto, antes del comienzo de la temporada, genera máxima expectación. Se ha comprobado este martes con el vídeo publicado por ... la entidad de Heliópolis.

En las imágenes se puede ver al capitán verdiblanco en primer lugar haciendo carrera junto a uno de los recuperadores de la plantilla en el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol. Y a continuación, Isco realiza en el terreno una serie de ejercicios, en este caso, tocando balón.

Un paso más, un paso menos ⚽️🆙



Con todo, @isco_alarcon 😉🪄 pic.twitter.com/06S5EmwdFr — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 28, 2025

«Un paso más, un paso menos», es el mensaje que acompaña al vídeo publicado por el Betis. Isco sufrió una fractura en el peroné izquierdo en el transcurso de un amistoso de pretemporada ante el Málaga disputado el 9 de agosto cuando apenas quedaba algo más de una semana para el comienzo oficial del curso.

Hasta el momento han sido diez partidos de LaLiga y tres de la Europa League los afrontados por el equipo verdiblanco en lo que va de curso sin la presencia de Isco. De aquí al próximo parón en el calendario, previsto para el fin de semana del 15-16 de noviembre, el Betis jugará un partido de Copa del Rey (Palma del Río), dos de LaLiga (Mallorca y Valencia) y uno en Europa League (Olympique de Lyon). Tras el parón, el equipo verdiblanco volverá a la competición el domingo 23 de noviembre (16.15) en el partido ante el Girona en el estadio de la Cartuja.