Los partidos que se perderá Pablo García con el Betis por el Mundial

Pablo García recibió el miércoles la noticia de que estará en el equipo español que buscará conquistar el Mundial sub 20. Paco Gallardo ha decidido contar con el joven delantero del Betis para esta prestigiosa cita que, no obstante, impedirá al punta de 19 años estar disponible para algunos partidos con el primer equipo.

El Mundial sub 20 se disputará en Chile y los futbolistas citados por la selección española viajarán al país sudamericano el próximo lunes 22 de septiembre. El equipo de Paco Gallardo, que buscará el segundo título de este tipo tras doce años de ausencia, se medirá en la fase de grupos el día 28 a Marruecos, el 1 de octubre a México y el 4 a Brasil.

Así, Pablo García se perderá, como mínimo, los encuentros ante el Nottingham Forest y el Ludogorets Razgrad en la Europa League y frente al Osasuna y el Espanyol en LaLiga. Si España consiguiera avanzar en las siguientes rondas hasta alcanzar la final, a esos duelos habría que añadir el enfrentamiento ante el Villarreal programado para el 18 de octubre. En caso de que España jugase la final del torneo, que se celebrará el día 19, Pablo García podría estar disponible si no sucediera ningún inconveniente, para disputar el Genk-Betis del próximo 23 de octubre.

En este comienzo de competición, Pablo García ha formado siempre parte de las convocatorias del primer equipo y ha participado en cuatro de los cinco duelos ligueros. Ante la Real Sociedad, si Pellegrini lo considera oportuno, volverá a estar disponible.

Más temas:

Betis