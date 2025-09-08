Partido completo para Ricardo Rodríguez en la victoria de Suiza

Indiscutible en la selección de Suiza, Ricardo Rodríguez acumuló un encuentro más como internacional en la victoria ante Eslovenia, que consolida al combinado helvético como líder del grupo B en la clasificación para el Mundial 2026. El futbolista del Betis disputó el partido completo como lateral izquierdo, la posición en la que también actúa con Manuel Pellegrini en el equipo verdiblanco.

130 encuentros con el combinado suizo suma Ricardo Rodríguez, un futbolista de plena confianza de Marat Yakin, el seleccionador del combinado helvético. Ante Eslovenia, el lateral volvió a tirar de su experiencia para darle solidez al engranaje defensivo y conseguir un triunfo en ese camino hacia el Mundial, uno de los objetivos de Ricardo para esta temporada.

Suiza pasó por encima de Eslovenia, gracias a un brillante primer tiempo que le permitió marcharse al intermedio con tres tantos de ventaja. Elvedi, a la salida de un saque de esquina botado por el sevillista Vargas, Embolo y Ndoye fueron los autores de los goles que sentenciaron el duelo para el equipo suizo antes del descanso.

Después de que Amrabat participase con Marruecos en la victoria ante Zambia (0-2), este martes entrará en acción otros jugadores béticos como Bakambu, que jugará ante Senegal, Junior Firpo, que se medirá a Jordania en un amistoso, Pablo García y Ortiz, que jugarán con la Sub 21 ante Kosovo y Lo Celso, que lo hará ya de madrugada con Argentina ante Ecuador.

Más temas:

Betis