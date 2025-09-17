Suscríbete a
Parte médico de Dani Pérez: un mes de baja y se pierde el Mundial sub 20

El canterano sufrió en el derbi de filiales una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho

Preocupación ante la posible lesión de gravedad de Dani Pérez

El parte médico de Dani Pérez, jugador del Real Betis
Mateo González

Dani Pérez, jugador del Betis, estará al menos un mes de baja al sufrir una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho. La dolencia es la misma, según el parte médico facilitado por el club verdiblanco, que la que sufrió Aitor ... en el Celta - Betis y que le ha tenido hasta ahora fuera de los terrenos de juego, cuando ha vuelto precisamente esta semana al trabajo con sus compañeros en la ciudad deportiva Luis del Sol.

