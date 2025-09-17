Parte médico de Dani Pérez: un mes de baja y se pierde el Mundial sub 20

Dani Pérez, jugador del Betis, estará al menos un mes de baja al sufrir una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho. La dolencia es la misma, según el parte médico facilitado por el club verdiblanco, que la que sufrió Aitor ... en el Celta - Betis y que le ha tenido hasta ahora fuera de los terrenos de juego, cuando ha vuelto precisamente esta semana al trabajo con sus compañeros en la ciudad deportiva Luis del Sol.

Fue en ese encuentro en el que Dani Pérez, de 20 años, disputó el alargue con el primer equipo después de una pretemporada con mucha presencia a las órdenes de Manuel Pellegrini aprovechando las ausencias en el equipo por lesiones y por las incidencias del mercado de fichajes.

El parte médico de Dani Pérez publicado por el Betis señala lo siguiente: «Tras la valoración y pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se confirma que el canterano bético Dani Pérez presenta una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del proceso«. La lesión, pues, es algo menos grave de lo que se esperaba inicialmente pero frena la progresión de un futbolista muy interesante por sus condiciones en la cantera bética y pieza fundamental del Betis Deportivo.

El mediocampista sufrió este percance durante la disputa del derbi de filiales en Primera Federación y tuvo que pedir el cambio en la segunda mitad.

La lesión, además, impedirá que Dani Pérez esté en la lista de convocados de la selección española sub 20 para la disputa en el Mundial de la categoría que se jugará en las próximas semanas en Chile y donde sí estará su compañero Pablo García.

El propio Dani Pérez publicaba en su cuenta de X un mensaje al respecto que señalaba lo siguiente: «Este es un momento difícil de asimilar, especialmente a las puertas de un Mundial. Quiero desearle el mayor de los éxitos a mi familia de la selección española de fútbol sub 20. 'Tan importante como avanzar es disfrutar el camino, y no disfrutas el camino si solo te preocupa llegar'. Pronto de nuevo«.