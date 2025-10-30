Palma del Río - Betis, las notas de los jugadores: Pablo García destaca en un trámite coral

El Real Betis avanzó con paso firme a la Segunda Eliminatoria de la Copa del Rey 25-26 con un 1-7 en su histórica visita al Atlético Palma del Río de Sergio León. Riquelme y Pablo García anotaron dos goles, mientras que Altimira, Abde ... y Diego Llorente sumaron un tanto cada uno para el conjunto verdiblanco, que rompió la racha de resultados no positivos ante el Genk (0-0) y el Atlético de Madrid (0-2) y el martes conocerá a su rival de la próxima ronda, que se jugará entre el 3, 4 y 5 de diciembre.

Así jugaron los futbolistas del Betis ADRIÁN APROBADO Fue un espectador más durante prácticamente todo el partido. Alguna duda en algún balón por alto, pero solventó. En el gol del Palma tampoco pudo hacer mucho. ORTIZ BIEN Destacada asociación con Pablo García en la banda derecha. Al venir los dos de los escalafones inferiores, se entienden a la perfección, uno desdoblando al otro incluso cerca del área contraria. LLORENTE BIEN Aunque un poco dubitativo a la hora de meter el pie en el comienzo del partido, dado que volvía de la lesión, se rehizo con el paso de los minutos y cerró su buen partido con el quinto gol bético. VALENTÍN BIEN No tuvo problema para defender a los atacantes del Palma del Río. Tuvo anticipación y supo desenvolverse con seguridad también junto a Diego Llorente. AITOR APROBADO Por reservar a Ricardo Rodríguez tras la lesión de Junior, Pellegrini lo ubicó en el lateral izquierdo. Te vale igual para un roto que para un descosido. Cumplió. ALTIMIRA BIEN Buen nivel del catalán en una nueva titularidad. Controló acertadamente el centro del campo del cuadro cordobés, marcó el segundo tanto y asistió a Pablo García en el primer gol del canterano. MARC ROCA BIEN Era día para que siguiera acmulando kilómetros y minutos en sus piernas. Hizo la raya junto a Altimira, con buen trato de balón. PABLO GARCÍA NOTABLE Aprovechó la oportunidad con dos goles, el segundo una gran definición, desmarques, ayudas a los compañeros, bonitos pases... CHIMY ÁVILA BIEN Mejor como pasador que como definidor. Acertado con el balón en los pies y con la actiud necesaria para afrontar de forma positiva el encuentro. RIQUELME BIEN Teniendo claro el nivel del rival, versión mejorada, sobre todo en el primer tiempo, llevando el peso del juego ofensivo y volcando el ataque a su banda izquierda. BAKAMBU APROBADO Desesperado ante los no pases de Pablo García. Tuvo una ocasión clara y no la metió. Era un buen día para que volviera a marcar y no tuvo suerte. ABDE APROBADO Cerró la goleada con el séptimo gol para el Betis. BARTRA APROBADO Sumó minutos en su recuperación y vuelta al fútbol. CORRALEJO APROBADO Alguna acción por velocidad pegado a la banda. Debutante. BLADI SIN CALIFICAR Pocos minutos en su debut oficial con el Betis. PELLEGRINI BIEN Con una unidad muy 'B', mantuvo un alto nivel competitivo en su equipo, que se rehizo de los dos últimos resultados no positivos. Así jugaron los futbolistas del Real Betis ante el Atlético Palma del Río en la primera ronda de la Copa del Rey.

