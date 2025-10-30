Copa del Rey
Palma del Río - Betis, las notas de los jugadores: Pablo García destaca en un trámite coral
El atacante canterano, con dos goles, buenos pases filtrados, verticalidad y constantes desmarques, sobresalió en el debut bético en la Copa del Rey
Palma del Río - Betis: resumen, goles, resultados y reacciones
Palma del Río - Betis, en directo
El Real Betis avanzó con paso firme a la Segunda Eliminatoria de la Copa del Rey 25-26 con un 1-7 en su histórica visita al Atlético Palma del Río de Sergio León. Riquelme y Pablo García anotaron dos goles, mientras que Altimira, Abde ... y Diego Llorente sumaron un tanto cada uno para el conjunto verdiblanco, que rompió la racha de resultados no positivos ante el Genk (0-0) y el Atlético de Madrid (0-2) y el martes conocerá a su rival de la próxima ronda, que se jugará entre el 3, 4 y 5 de diciembre.
Así jugaron los futbolistas del Betis
ADRIÁN
APROBADO
Fue un espectador más durante prácticamente todo el partido. Alguna duda en algún balón por alto, pero solventó. En el gol del Palma tampoco pudo hacer mucho.
ORTIZ
BIEN
Destacada asociación con Pablo García en la banda derecha. Al venir los dos de los escalafones inferiores, se entienden a la perfección, uno desdoblando al otro incluso cerca del área contraria.
LLORENTE
BIEN
Aunque un poco dubitativo a la hora de meter el pie en el comienzo del partido, dado que volvía de la lesión, se rehizo con el paso de los minutos y cerró su buen partido con el quinto gol bético.
VALENTÍN
BIEN
No tuvo problema para defender a los atacantes del Palma del Río. Tuvo anticipación y supo desenvolverse con seguridad también junto a Diego Llorente.
AITOR
APROBADO
Por reservar a Ricardo Rodríguez tras la lesión de Junior, Pellegrini lo ubicó en el lateral izquierdo. Te vale igual para un roto que para un descosido. Cumplió.
ALTIMIRA
BIEN
Buen nivel del catalán en una nueva titularidad. Controló acertadamente el centro del campo del cuadro cordobés, marcó el segundo tanto y asistió a Pablo García en el primer gol del canterano.
MARC ROCA
BIEN
Era día para que siguiera acmulando kilómetros y minutos en sus piernas. Hizo la raya junto a Altimira, con buen trato de balón.
PABLO GARCÍA
NOTABLE
Aprovechó la oportunidad con dos goles, el segundo una gran definición, desmarques, ayudas a los compañeros, bonitos pases...
CHIMY ÁVILA
BIEN
Mejor como pasador que como definidor. Acertado con el balón en los pies y con la actiud necesaria para afrontar de forma positiva el encuentro.
RIQUELME
BIEN
Teniendo claro el nivel del rival, versión mejorada, sobre todo en el primer tiempo, llevando el peso del juego ofensivo y volcando el ataque a su banda izquierda.
BAKAMBU
APROBADO
Desesperado ante los no pases de Pablo García. Tuvo una ocasión clara y no la metió. Era un buen día para que volviera a marcar y no tuvo suerte.
ABDE
APROBADO
Cerró la goleada con el séptimo gol para el Betis.
BARTRA
APROBADO
Sumó minutos en su recuperación y vuelta al fútbol.
CORRALEJO
APROBADO
Alguna acción por velocidad pegado a la banda. Debutante.
BLADI
SIN CALIFICAR
Pocos minutos en su debut oficial con el Betis.
PELLEGRINI
BIEN
Con una unidad muy 'B', mantuvo un alto nivel competitivo en su equipo, que se rehizo de los dos últimos resultados no positivos.
