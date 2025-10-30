Suscríbete a
+Palmera

Copa del Rey

Palma del Río - Betis, las notas de los jugadores: Pablo García destaca en un trámite coral

El atacante canterano, con dos goles, buenos pases filtrados, verticalidad y constantes desmarques, sobresalió en el debut bético en la Copa del Rey

Palma del Río - Betis: resumen, goles, resultados y reacciones

Palma del Río - Betis, en directo

Los jugadores del Betis celebran uno de los goles al Palma del Río en el duelo de la primera ronda de la Copa del Rey
Los jugadores del Betis celebran uno de los goles al Palma del Río en el duelo de la primera ronda de la Copa del Rey EFE
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Betis avanzó con paso firme a la Segunda Eliminatoria de la Copa del Rey 25-26 con un 1-7 en su histórica visita al Atlético Palma del Río de Sergio León. Riquelme y Pablo García anotaron dos goles, mientras que Altimira, Abde ... y Diego Llorente sumaron un tanto cada uno para el conjunto verdiblanco, que rompió la racha de resultados no positivos ante el Genk (0-0) y el Atlético de Madrid (0-2) y el martes conocerá a su rival de la próxima ronda, que se jugará entre el 3, 4 y 5 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app