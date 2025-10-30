Palma del Río - Betis, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo

El Real Betis arranca este jueves su andadura en la Copa del Rey 2025-2026. Su primer rival será el Atlético Palma del Río, que milita en el Grupo 1 de la División de Honor Andaluza. Está todo el papel vendido para presenciar ... esta noche en directo al conjunto verdiblanco en un recinto, el Estadio Sergio León, que se ha ampliado para la ocasión hasta casi las 9.000 localidades. Será una fiesta lo que se vivirá en el municipio cordobés.

A esta primera eliminatoria del torneo del KO se presenta el plantel de Manuel Pellegrini tres días después de caer derrotado ante el Atlético de Madrid en el estadio de la Cartuja en un partido mucho más igualado de lo que reflejó el marcador (0-2). Antes de esa cita con los colchoneros, los verdiblancos habían sumado dos victorias (Ludogorets, Espanyol) y dos empates (Villarreal, Genk) en sus cuatro comparecencias consecutivas a domicilio.

Seis bajas

La diferencia de nivel entre uno y otro equipo le permitirá esta noche a Pellegrini tirar de los futbolistas que menos protagonismo están teniendo en el equipo en este momento de la temporada. Además de Isco, se quedaron fuera de la convocatoria Deossa, Natan, Amrabat, Lo Celso y Junior, que sufre una lesión muscular. Habrá muchos cambios en el once verdiblanco y se espera que Adrián guarde el marco y que sean titulares hombres como Ángel Ortiz, Llorente, Pablo García, Altimira o Chimy Ávila. Hay nuevo partido el fin de semana, pero el Betis dispone de una plantilla más que suficiente para rotar ampliamente este jueves, sacar el partido adelante en Córdoba y preparar el del domingo ante el Mallorca.

Para el Palma del Río, que marcha quinto en su liga, la visita del Betis supone una ocasión extraordinaria para hacer una buena taquilla y para que los pupilos de Fran Sedano, sin renunciar a nada, disfruten de un día inolvidable. Sergio León, bético confeso, canterano verdiblanco y futbolista de la primera plantilla heliopolitana entre 2017 y 2019, es el jugador más destacado del conjunto palmeño.