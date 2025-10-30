Suscríbete a
Palma del Río - Betis, en directo: última hora del partido de la Copa del Rey hoy en vivo

COPA DEL REY

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la primera jornada copera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Palma del Río - Betis: La Copa demanda la seriedad de un objetivo

Dónde ver Palma del Río - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Sergio A. Ávila

El Real Betis arranca este jueves su andadura en la Copa del Rey 2025-2026. Su primer rival será el Atlético Palma del Río, que milita en el Grupo 1 de la División de Honor Andaluza. Está todo el papel vendido para presenciar ... esta noche en directo al conjunto verdiblanco en un recinto, el Estadio Sergio León, que se ha ampliado para la ocasión hasta casi las 9.000 localidades. Será una fiesta lo que se vivirá en el municipio cordobés.

