Palma del Río - Betis: Un paseo hasta la segunda ronda (1-7)

El Betis participó de la fiesta en Palma del Río con un triunfo solvente por el que jamás temió y el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey que todo el mundo esperaba ante un rival de potencial tan ... inferior. Miró la Copa como lo que es, un objetivo. Era la noche de Sergio León, que tuvo todos los honores, pero levantaron la mano en clave verdiblanca hombres como Pablo García, con sus dos primeros goles con los mayores; el doblete de Riquelme; la potencia de Altimira y hasta el retorno de Chimy, creativo y participativo con sus asistencias. No es día para hacer valoraciones más allá del compromiso que suponía superar este considerado trámite sin sustos ni nada que lamentar. La goleada fue suficiente y todos salieron contentos. El Betis está en el bombo que le corresponde y el Palma del Río hizo buena taquilla y vivió una jornada para su historia, coronada incluso con un gol honorable. Llorente tuvo minutos que le vienen bien para su recuperación, debutaron Corralejo y Bladi y hubo cero desgaste para los que tendrán que salir de inicio el domingo en la Cartuja ante el Mallorca. Los goles los pusieron Pablo García (2), Riquelme (2), Altimira, Llorente y Abde.

El fuerte reflejo de los focos en la zona más húmeda del campo evidenciaba las lluvias de las últimas horas también en Palma del Río. Menos mal que el partido se jugaba en este jueves y no 24 horas antes, dado que la fiesta habría sido un poquito menos lucida. Las líneas pintadas de los campos de fútbol 7 recuerdan que aquí habrá chavales que mañana o pasado presumirán de meter un gol en el mismo escenario en el que corrieron futbolistas de Primera. «Mira, yo como Riquelme«, »gol a lo Altimira«, »aquí es donde Marc Roca robó ese balón«.... Lo más importante de estos partidos, además de pasar (que se da por descontado) y la salud de los participantes, es sembrar para el futuro. Que los Sergio León de más allá de 2030 sigan siendo béticos de corazón. Proselitismo en la zona de influencia, allí donde el Betis puede seguir ganándole al Real Madrid y al Barcelona con un mérito incuestionable.

En ese escenario se movió el equipo de un Pellegrini que a la hora de confeccionar la alineación se movió como un funambulista, con el complejo equilibrio de darle el sitio a todos pero que no haya riesgos para el domingo. Quizás nos esté dando una pista y que sea Marc Roca quien no juegue ante el Mallorca y retrase a Fornals para darle aire a Lo Celso con una titularidad que premie su buena segunda parte contra el Atlético. El césped artificial podía hacer pensar que la condición de reserva alcanzar a jugadores como Llorente pero ahí estuvo al fin en el campo el madrileño, con muchas ganas de competir ya por un puesto con Bartra, Natan y Valentín.

El duelo fue una cascada de ocasiones para el Betis mezclada con ratos de voluntad de un Palma del Río que colgó balones y se defendió con dignidad ante un equipo cinco categorías superior. Marc Roca casi encuentra el gol en el minuto cinco y tres después llegó el 0-1 de Riquelme tras un pase de Ortiz al que no llegó Bakambu. En el catorce se estrelló en el poste el lanzamiento de Chimy desde la frontal después de una buena internada de Riquelme. En el 17, la única ocasión clara de los locales con un tiro de Farfán que salió fuera por poco. En el 19 centro-chut de Ortiz que no encuentra a Bakambu. En el 27, pase de cuchara de Chimy para Altimira, quien controla con pausa y bate a Germán para el 0-2. Bakambu se desespera porque no encuentra el remate pero mientras Pablo García sí hace de nueve tras un centro cruzado de Altimira y firma el 0-3.

Llega el descanso con la tranquilidad ya firmada, lo que supone que el Betis va a seguir buscando goles y el Palma del Río tratará de evitarlos de la manera que fuese. En el minuto 51 un pase de Ortiz por dentro lo remata con la derecha fuerte Pablo García para el 0-4. Cruz se lanza al suelo para evitar que Bakambu pueda marcar el 0-5 cuando tenía la caña preparada en el minuto 57. El que estaba más cómodo era Chimy, moviéndose con soltura por todo el frente del ataque y disfrutando de minutos que no tiene en otros momentos de la temporada. Bakambu dispara raso muy cerca del palo en el 58 y resopla porque lleva una hora buscando el gol y no lo encuentra en un día propicio para lucirse y engordar estadísticas.

Ficha técnica Atlético Palma del Río Germán; Abraham Parejo, Fran Cruz, Cuenca, Mateo Montenegro (Soler, m. 55); Farfán, Fran Rodríguez (Manuel Rodríguez, m. 55), Fran Cano (Rebollo, m. 60); Chacón (Manuel Pablo, m. 60), Amo; y Sergio León.

Germán; Abraham Parejo, Fran Cruz, Cuenca, Mateo Montenegro (Soler, m. 55); Farfán, Fran Rodríguez (Manuel Rodríguez, m. 55), Fran Cano (Rebollo, m. 60); Chacón (Manuel Pablo, m. 60), Amo; y Sergio León. Real Betis Adrián; Ángel Ortiz (Bladi, m. 88), Llorente, Valentín Gómez, Aitor; Altimira, Marc Roca; Pablo García, Chimy Ávila, Riquelme; y Bakambu (Abde, m. 70).

Adrián; Ángel Ortiz (Bladi, m. 88), Llorente, Valentín Gómez, Aitor; Altimira, Marc Roca; Pablo García, Chimy Ávila, Riquelme; y Bakambu (Abde, m. 70). Árbitro Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Sin amonestados.

Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Sin amonestados. Goles 0-1, m. 8: Riquelme. 0-2, m. 27: Altimira. 0-3, m. 34: Pablo García. 0-4, m. 51: Pablo García. 1-4, m. 62: Manuel Rodríguez. 1-5, m. 73: Llorente. 1-6, m. 85: Riquelme. 1-7, m. 90: Abde.

El que marca el gol del honor local para no creérselo, para ponerlo en el curriculum, para contárselo a sus nietos es Manuel Rodríguez. A la hora de juego aprovecha un buen centro tenso de Sergio León, que vuelve loco a Llorente con sus recortes y la pone de lujo para el 1-4. A partir de ahí llega un rato de acoso local hacia la meta de Adrián con balones colgados, internadas por la izquierda y cortes salvadores de los defensas.

Enciende la luz un contragolpe que lanza Adrián para buena continuación de Chimy, regate de Pablo García al portero y servicio para que Bakambu se encuentre otro desvío de un defensa a córner. Valentín remata de cabeza y casi marca después. Pellegrini le da aire ya a Bakambu y mete a Abde en su lugar para los 20 minutos finales. En la siguiente jugada combinan Riquelme y Chimy y el argentino se queda solo, dispara y se encuentra con una buena parada de Germán, al que felicita. Un par de jugadas después llega un saque de esquina que remata Llorente con el pie, la pelota llega a Abde, quien prolonga de cabeza y remacha el central para el 1-5, minuto 73. Entra Bartra y debuta Corralejo con los mayores. Tuvo muy claro Riquelme el 1-6 pero lo desbarató el portero local aunque la jugada la calcó el extremo dos minutos después y en el 85 ya lo hizo tras pase de Chimy y rechace del meta. Se estrenó también Bladi justo antes del 1-7 de Abde de cabeza en plan ariete tras un córner. Un paseo hasta la segunda ronda y a seguir mirando la Copa con la seriedad de un objetivo.