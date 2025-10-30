Suscríbete a
Palma del Río - Betis: Un paseo hasta la segunda ronda (1-7)

Los de Pellegrini superan con solvencia el trámite ante el conjunto cordobés gracias a los goles de Altimira, Llorente, Abde, Pablo García (2) y Riquelme (2)

Pablo García celebra uno de sus goles en el Palma del Río - Betis de la primera ronda de la Copa del Rey
Mateo González

El Betis participó de la fiesta en Palma del Río con un triunfo solvente por el que jamás temió y el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey que todo el mundo esperaba ante un rival de potencial tan ... inferior. Miró la Copa como lo que es, un objetivo. Era la noche de Sergio León, que tuvo todos los honores, pero levantaron la mano en clave verdiblanca hombres como Pablo García, con sus dos primeros goles con los mayores; el doblete de Riquelme; la potencia de Altimira y hasta el retorno de Chimy, creativo y participativo con sus asistencias. No es día para hacer valoraciones más allá del compromiso que suponía superar este considerado trámite sin sustos ni nada que lamentar. La goleada fue suficiente y todos salieron contentos. El Betis está en el bombo que le corresponde y el Palma del Río hizo buena taquilla y vivió una jornada para su historia, coronada incluso con un gol honorable. Llorente tuvo minutos que le vienen bien para su recuperación, debutaron Corralejo y Bladi y hubo cero desgaste para los que tendrán que salir de inicio el domingo en la Cartuja ante el Mallorca. Los goles los pusieron Pablo García (2), Riquelme (2), Altimira, Llorente y Abde.

