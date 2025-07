El padre de Jesús Rodríguez: «La sensación que tengo es que el Betis pudo hacer más»

«Esta siempre será mi casa, y ojalá la vida me devuelva aquí algún día», decía el canterano Jesús Rodríguez en su carta de despedida del Betis al poco de oficializarse su traspaso al Como italiano. El alcalareño deja en las arcas verdiblancas la nada desdeñable cifra de 25,5 millones fijos más otros tres en variables tras disputar sólo 32 encuentros oficiales con el primer equipo bético. Pasada ya la vorágine del traspaso, el padre del jugador ha hablado... y no parece del todo contento con cómo se han desarrollado los acontecimientos.

En este sentido, Cristóbal Rodríguez ha querido puntualizar que, a su juicio, el Betis ha podido hacer mucho más por retenerle y que si no lo ha hecho es porque le interesaba coger la importante plusvalía del traspaso. El club tenía la opción de doblarle la ficha y elevar su cláusula de rescisión de 35 a 50 millones de euros. «Yo creo que sí, que el Betis pudo haber hecho algo más. Es lo que pienso yo. En la familia creíamos que se iba a quedar más tiempo, pero por lo que se ve...«, admitió el padre de Jesús Rodríguez en declaraciones al programa 'El Larguero', de la Cadena Ser, para explicar también por qué eligieron un destino como el Como y no otro equipo más grande: «Es una decisión en la que el Como, el jugador y el Betis han llegado a un acuerdo. Y ya está. Le gustó el proyecto y decidió irse para allá», dijo.

«La sensación que me queda es que... no sé si el Betis podía haber hecho más. Ésa es mi sensación. A lo mejor ellos dicen que han hecho todo lo posible, claro, tampoco voy a discutir las políticas de cada uno; pero bueno, yo pensaba que, a lo mejor, como sólo llevaba seis meses y es un jugador de futuro... No sé, ahí están los directores deportivos que son los que se encargan y entienden más que nosotros; pero es verdad que pensamos que podría haber seguido mejorando aquí. Él no está decepcionado, aunque tenga sólo 19 años, es un chico maduro y cuando él vio que el Betis le puso precio, pues entonces dijo 'Vamos a ir a buscarnos el futuro otro lado'«, insistió Cristóbal Rodríguez.

🟢⚪️ Cristóbal Rodríguez, padre de @Jeesusrodriigu1, tras su fichaje por el Como



😕⚠️ "La sensación que tengo es que el Betis pudo hacer más "



💸 "El Betis le puso precio, entonces vamos a buscar el fútbol en otro lado. Nos ha venido todo de sorpresa" pic.twitter.com/1jcoddqgBL — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2025

Cuestionado por si su familia siempre había sido aficionada del Sevilla FC, club del que también fue canterano Jesús antes de llegar como cadete al Betis, comentó que «yo soy de donde juega mi hijo. Que juega en el Betis, pues de ese soy yo. Si mañana juega el Betis contra el Como, pues con el Como. Luego, cuando termine el partido, que gane el Betis todos los partidos que tenga que ganar, porque le deseo lo mejor del mundo».

Para concluir, el padre de Jesús Rodríguez aseguró que «estaremos su madre y yo en Como hasta que el chico se adapte, aunque al hermano, a mi otro hijo, lo tengo jugando en el División de Honor del Betis... me voy a hacer una de kilómetros. Las cosas van a estar un poco difíciles. Jesús está en buenas manos allí, con el señor Cesc (Fábregas), que es un pedazo de entrenador y que le va le va a cuidar. Creo que le va a ir muy bien en el fútbol italiano. Eso es una de las de las cosas que le ha llevado a aceptar esta oferta. Había clubes que le daban más (dinero), pero él se ha decidido por el Como por eso... ¿Qué clubes? Eran de fuera de España. ¿Monchi? El Aston Villa se sabe que fue uno de los que preguntó. Lo hicieron varios«, concluyó Cristóbal Rodríguez.