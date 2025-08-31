Paco Esteban apunta al Lecce tras decir adiós al Betis

El futuro de Paco Esteban está lejos del Betis. Así lo anunció ayer su padre con un comunicado en sus redes sociales en el que se despidió del club verdiblanco y a la espera de concretar su acuerdo con el Lecce, el club italiano en el que jugará el joven atacante. El buen rendimiento de Paco Esteban en el juvenil verdiblanco lo puso en el escaparate y finalmente jugará en Italia.

«Queremos agradecer de corazón al Real Betis Balompié por este año tan bonito e inolvidable. Hemos tenido la suerte de disfrutar, aprender y vivir momentos únicos, culminados con la consecución de un título muy importante que siempre llevaremos en nuestro recuerdo. Hoy toca decir adiós, con la emoción y el orgullo de haber formado parte de esta familia verdiblanca, y con la ilusión de seguir creciendo en un nuevo destino. Gracias por todo lo compartido, por la confianza, por el cariño y por el fútbol que hemos podido vivir. ¡Mucho Betis, siempre en nuestro corazón!», escribió el padre del futbolista para agradecer esta temporada en la que ha vestido de verdiblanco.

El delantero, firmado en el verano de 2024 procedente del Atlético de Madrid, cuajó una gran campaña en el juvenil bético, con especial brillantez en la Youth League, donde fue uno de los futbolistas que más acaparó la atención de los habituales ojeadores de esta competición. Los 20 goles en 41 encuentros de Paco Estebán lo han convertido en uno de los puntales del juvenil bético, pero también lo llevaron a estrenarse con el filial heliopolitano, pese a la enorme competencia existente en las posiciones de ataque.

