La Eurocopa sub 19 dispara el valor de Pablo García

Con la conclusión de la Eurocopa sub 19, en la que finalmente España no puedo hacerse con el título tras una disputada final ante Países Bajos (0-1). Los futbolistas de la plantilla comienzan su merecido -aunque corto- periodo de descanso. Algunos de estos futbolistas deberán de volver al trabajo con sus respectivos clubes en menos de dos semanas, y ahora es el momento perfecto para recargar pilas, y enfocarse en la temporada que viene.

Uno de los jugadores más destacados, no solo de la selección sino de todo el torneo ha sido Pablo García, que ha cuajado un extraordinario torneo, consiguiendo anotar cuatro goles en la agónica semifinal ante Alemania (6-5) y siendo uno de los jugadores más relevantes del equipo. El futbolista, que además concluyó la temporada pasada conquistando el título de División de Honor con el juvenil del Real Betis y la Copa de Campeones, ha confirmado en Rumanía la expectación que había sobre él.

Es por eso que la página especializada Transfermakt, ha actualizado los valores de mercado de los futbolistas del europeo sub 19, y como no es de extrañar, el precio del futbolista sevillano en el mercado se ha disparado. El delantero, que comenzó el torneo con un valor de mercado de alrededor al medio millón de euros, ha visto como este alcanza ahora mismo los cinco millones de euros. Está claro, que este cambio no solo se refleja los números, sino también en el desempeño del jugador que ha progresado a pasos de gigante en este final de temporada, donde su actitud y liderazgo lo han llevado a ser actualmente, uno de los referentes de la cantera bética.

Sabedor de ello previamente, el Real Betis ató al canterano allá por el mes de enero hasta junio de 2029, añadiendo además una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. El futbolista que se incorporó en la disciplina bética en la etapa de prebenjamín, espera este año poder dar el paso de establecerse en la dinámica del primer equipo. Algo que está cerca de darse ya que Manuel Pellegrini cuenta con el para la pretemporada, y como ya hiciese la pasada temporada disputando cinco partidos con el primer equipo, e incluso siendo convocado para la final de Breslavia.

Manu Fajardo quiso rebajar ayer viernes la euforia alrededor del joven delantero y comentó lo siguiente durante la presentación de Álvaro Valles: «Creo que ahora mismo está en un momento en el que hay que tener calma,el exceso de azúcar no es bueno. Pablo recién inicia su camino, tiene que seguir su proceso formativo, que es jugador del Betis Deportivo, tenemos que arroparle para que el proceso siga los pasos que debe dar».

Más temas:

España

Pellegrini

Betis