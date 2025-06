Pablo García quiere poner en aprietos a Pellegrini: «Por mí no va a quedar»

Pablo García ha sido uno de los futbolistas más destacados del Europeo sub 19 en el que la selección española finalizó como subcampeona tras caer en la final del torneo ante Países Bajos (0-1). El futbolista del Betis ahora disfruta de sus vacaciones antes de sumarse a la pretemporada del primer equipo que dirigirá Manuel Pellegrini, algo por lo que se mostró «súper contento y súper feliz».

El joven atacante de 19 años ha concedido una entrevista a la Cadena SER en la que ha dado la razón a Manu Fajardo, que invitaba a rebajar la euforia con el punta, pero a la vez ha señalado que hará lo posible por hacerse un hueco en el primer equipo: «Pienso que todo lo que me vaya viniendo del primer equipo siempre va a ser una especie de regalo. Como dijo Manu (Fajardo), estoy en proceso de formación y formo parte del filial, pero todo el mundo quiere pelear por un puesto en el primer equipo y no voy a ser menos. Lo que me vayan dando lo voy a aprovechar. Por mí no va a quedar».

El joven delantero confiesa que siente con cariño el aliento de la afición del Betis y que le parece que es algo «bastante bonito y muy gratificante». Además quiso ser más tajante que en anteriores ocasiones al señalar que «lo que quiero es triunfar en el Betis y lo tengo claro desde pequeño».

Asombró Pablo García durante la Eurocopa sub 19 por anotar un gol de saque de esquina algo que justificó señalando que «me gusta mucho practicar el golpeo». Además aseguró que tiene un referente claro como futbolista con la siguiente reflexión: «Siempre miro en la casa, y la referencia de todo bético es Joaquín Sánchez. Él juega también por la derecha, ha llevado el 17 en la selección y siempre me he fijado en él. Es un fenómeno y somos bastante poco serios los dos. Somos personas bastante parecidas».

Por último, con respecto a la salida de Jesús Rodríguez del Betis, Pablo García quiso poner en valor que «como jugador todos sabemos cómo es de bueno, pero como persona es un diez de diez». «Seguramente sea hasta mejor que como jugador», concluyó.

Más temas:

Betis