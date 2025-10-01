Suscríbete a
Pablo García parte como titular ante México

El canterano del Betis disputó sólo media hora en el debut de los de Paco Gallardo en el Mundial sub 20

Pablo García parte como titular ante México
La selección española está obligada a reaccionar este miércoles ante México si quiere pasar a los octavos de final de este Mundial sub 20. Los pupilos de Paco Gallardo cayeron por 2-0 ante Marruecos en el debut del torneo y se complicaron el pase a la siguiente fase, por lo que una victoria ante México se tercia vital para cumplir con este cometido.

Para ello, el seleccionador nacional ha decidido hacer cinco cambios en el once inicial con respecto al debut de España. De esta forma, en la alineación entran Fortea e Izan en defensa, Thiago en el centro del campo y Pablo García y Jan Virgili en las bandas.

El atacante del Betis sólo disfrutó de media hora ante Marruecos, lo que supuso su debut oficial en el Mundial sub 20. El marcador no se movió, pero Pablo dejó buenas sensaciones y Gallardo ha querido probar con él desde el inicio este miércoles. El encuentro arrancará a partir de las 22.00 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Descarga la app