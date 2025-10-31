Pablo García hace historia en el Betis: el primer canterano bético que marca en todas las categorías

El Real Betis venció con solvencia en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río. Un día especial donde Sergio León se llevó la mayoría de los focos de atención por su reencuentro con el equipo ... de su vida. Este partido no pasará a la historia del Betis por el resultado, sino por un dato inédito en los 118 años de existencia del conjunto de Heliópolis.

Con el gol de Pablo García en el minuto 34, se convirtió en el primer canterano en la historia del Real Betis en anotar en todas las categorías de la entidad bética. Desde prebenjamines hasta el primer equipo, pasando por benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y Betis Deportivo.

El de Alcosa, formado en la ciudad deportiva Luis del Sol desde la categoría prebenjamín, ya se estrenó como goleador del primer equipo en el partido amistoso de la pretemporada 24-25 ante el Austria Salzburg. Además, en la última pretemporada también anotó un gol ante al Farense y otro al Coventry City.

Sus buenas actuaciones con el juvenil verdiblanco en el curso anterior, dieron sus frutos al debutar en partido oficial con el primer equipo el pasado 25 de enero, en la victoria por 0-1 ante el Mallorca. Desde entonces, Pablo García ha disputado doce partidos oficiales más con el Real Betis y a pesar de su idilio con el gol, no pudo hacerlo hasta el encuentro ante el Atlético Palma del Río.

Cerca estuvo de estrenarse como goleador verdiblanco ante la Real Sociedad, donde Abde, con el partido totalmente roto y en el descuento, le cedió un pase de la muerte que Pablo remató alto. Al terminar el encuentro, la grada bética se volcó con el canterano bético, que se mostró disgustado con el fallo impropio de él. Este jueves, Pablo García cumplió su sueño, aunque como ya reconoció en el postpartido, no se pone techo: «Ojalá sean los dos primeros goles de muchos con el primer equipo del Real Betis«.