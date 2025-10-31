Suscríbete a
+Palmera

Pablo García hace historia en el Betis: el primer canterano bético que marca en todas las categorías

El atacante verdiblanco anotó sus dos primeros goles en partido oficial ante el Atlético Palma del Río

Copa del Rey: Cuándo es el sorteo de la segunda ronda, equipos clasificados y posibles rivales del Betis

Pablo García celebra su primer gol ante el Atlético Palma del Río
Pablo García celebra su primer gol ante el Atlético Palma del Río efe

Alberto Moreno

El Real Betis venció con solvencia en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río. Un día especial donde Sergio León se llevó la mayoría de los focos de atención por su reencuentro con el equipo ... de su vida. Este partido no pasará a la historia del Betis por el resultado, sino por un dato inédito en los 118 años de existencia del conjunto de Heliópolis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app