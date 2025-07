Pablo García y la expectativa de tener más minutos en el Betis

La velocidad acompaña al fútbol de Pablo García. Pudo comprobarse sin ir más lejos el sábado cuando se convirtió en el primer goleador del Betis en la pretemporada. Apenas se habían disputado cinco minutos del encuentro ante el Farense, primero de los dos afrontados ... por el equipo bético en el torneo triangular en Faro, cuando Pablo García estuvo atento en el área para enviar el balón a la red.

El extremo canterano del Betis vivió muchas emociones durante el curso 24-25. De hecho, hasta finales de junio estuvo con la selección española sub 19 en la Eurocopa de la categoría. Pocos días después se encontraba entre los futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para ir con el primer equipo del Betis a Portugal para iniciar la pretemporada. Se repite la imagen del verano de 2024 cuando el futbolista sevillano también estuvo en la dinámica del primer equipo.

El canterano bético, que en menos de un mes cumplirá 19 años, experimentó un carrusel de sensaciones durante la temporada anterior. Goleador en el equipo juvenil de División de Honor, participación con el Betis Deportivo en Primera RFEF y la oportunidad de debutar con el primer equipo verdiblanco. El fútbol de Pablo García, en el que destaca la velocidad y verticalidad, no ha pasado ni mucho menos desapercibido. De hecho hay interés de equipos que han preguntado por el futbolista, ya sea para una posible cesión o también para un traspaso.

Pablo García tiene contrato con el Betis hasta 2029, tal y como quedó firmado en la ampliación de contrato anunciada a finales de enero. Pensando en la temporada 25-26, la idea en Heliópolis es que el extremo canterano tenga un poco más de presencia en el primer equipo. Se valora el hecho de que tenga ya algo de experiencia después de lo vivido durante el curso anterior.

Pablo García debutó en LaLiga el 25 de enero sustituyendo a Jesús Rodríguez en el tramo final del Mallorca-Betis, partido que ganó el equipo verdiblanco en los últimos instantes con un gol de Bakambu a pase del canterano Ángel Ortiz. En el transcurso de la temporada, Pablo García tuvo minutos en dos partidos más de Primera división y también en los tramos finales de los partidos de vuelta de las eliminatorias de Conference League ante el Vitoria de Guimaraes y la Fiorentina. Con el filial, en el grupo II de Primera RFEF, Pablo García jugó en 25 jornadas marcando cinco goles y dando cuatro asistencias. Y el canterano también vio portería en tres ocasiones en la Youth League disputada con el equipo verdiblanco juvenil. Todo ello sin olvidar el épico partido de semifinales de la Eurocopa sub 19 en el que Pablo García marcó cuatro goles en el triunfo de España ante Alemania (6-5).

«Es mi segunda pretemporada con el primer equipo del Real Betis y de momento muy bien, muy ameno y disfrutando de los compañeros. A nivel colectivo los tres equipos (Betis, Betis Deportivo y División de Honor) han conseguido cosas, algunos objetivos, y también en lo individual. Centrado en esta pretemporada y en lo que viene», comentó Pablo García esta semana en el transcurso de la estancia del equipo verdiblanco en Portugal.

Hasta ahora no parece plantearse otra idea que no sea la de seguir vistiendo la camiseta del Betis. Sin perder de vista tampoco que todavía queda casi mes y medio de mercado veraniego de fichajes y que, por ejemplo, la planificación del Betis para el próximo curso en lo que a las posiciones de extremos y delantero centro todavía no está cerrada.