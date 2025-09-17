Pablo García, convocado para el Mundial sub 20

Pablo García ha sido citado por la selección española sub 20 para disputar la Copa del Mundo de la categoría. El torneo arrancará en Chile el 27 de septiembre y finalizará el próximo 19 de octubre con la disputa de la final. El canterano bético, de este modo, se perderá, como mínimo, los próximos cinco partidos (tres de LaLiga y dos de Europa League) del primer equipo verdiblanco.

Pablo García, de 19 años, ha causado una gran impresión en su debut con la sub 21 durante el último parón, y sus primeros pasos con el primer equipo del Betis han sido más que prometedores. De este modo, Paco Gallardo, seleccionador nacional, ha decidido incluirlo en la lista de convocados para el torneo que se disputará en Chile y en el que España ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y México.

El Betis tenía la obligación de ceder al futbolista para la disputa de este gran torneo debido a la Ley del Deporte aunque en el club tenían claro que lo más importante era la determinación de no impedir al futbolista que viaje entendiendo que es una gran oportunidad para que el delantero siga mejorando y a la vez se dé a conocer más para el gran público. Pablo García también confesó recientemente que, en caso de ser llamado, consultaría con Pellegrini qué debería hacer. El chileno señalaba que él no tenía nada que decir para que Pablo García se marche con la selección y así ha sido.

🌟 Con todos ustedes: la convocatoria de España para el #U20WC.#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/4ku2e39fvg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

Antes de que se diera a conocer la convocatoria de Pablo García, Manu Fajardo valoró esta posibilidad este lunes durante la presentación de Amrabat: «Estamos a la espera de que sea convocado. Si es así, será un orgullo. Es un premio al trabajo de cantera. Encantados de que pueda asistir, está en proceso formativo, hay que ayudarlo. Considero que disputar un torneo de esa jerarquía lo va a ayudar a seguir madurando».

En la convocatoria no figura finalmente Dani Pérez, otro canterano bético. El centrocampista acabó lesionado el derbi chico que se disputó el pasado sábado y se pierde esta gran cita.