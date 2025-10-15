Pablo García confiesa que rechazó al Sevilla: «Queríamos esperar a recibir la llamada del Betis»

Pablo García acaba de regresar a las órdenes de Manuel Pellegrini tras tener una destacada actuación con la selección española en el Mundial sub 20 celebrado en Chile, en la que anotó dos goles; uno ante México en fase de grupos y otro ... ante Ucrania en octavos de final. El atacante sevillano vuelve a la capital andaluza con la visión puesta en el próximo enfrentamiento ante el Villarreal, uno que puede ser decisivo en la lucha por una plaza para la próxima edición de la Champions League.

Antes de seguir preparando el duelo ante el submarino amarillo, el delantero verdiblanco ha dedicado unos minutos para atender los medios oficiales del club para relatar sus orígenes como futbolista. En el episodio 6 de la serie 'Made in Betis', Pablo García ha relatado cómo declinó una oferta del eterno rival cuando era más joven: «Yo fui a probar al Sevilla. Cuando me dieron la llamada para firmar con ellos, tuvimos que meternos un poco en contramano y decirle que muchas gracias por la manera en la que nos habían tratado, pero que nosotros lo que queríamos era esperar a recibir la llamada de Real Betis», manifestó.

Por si cabe la menor duda, Pablo ha demostrado una vez más en este reportaje su amor por las trece barras: «El Betis para mí lo es todo. Al final te creas un hábito que por suerte no quiero dejar de tener nunca. El venir, ponerte tu camiseta, entrenar, sabiendo que el equipo de tu vida, que son los colores que quieres llevar siempre hasta el día que mueras. Muy feliz, muy orgulloso y nunca cambiaré ese amor que tengo por el Real Betis».

Otro punto interesante de su intervención vino a colación de lo que experimentó al debutar en Mallorca la temporada pasada: «Fue seguramente el día más feliz de mi vida en cuanto a fútbol se refiere porque es el sueño que todo bético, de los que llevamos aquí toda la vida, querría haber cumplido. Recuerdo que ese día yo le hablé a todos mis amigos y a toda mi familia pensando en que que iba a salir. Llegaba el minuto 70, yo ya estaba calentando y fui como loco a ponerme mi camiseta corriendo por aquella banda del campo del Mallorca. Al salir fue como una sensación de libertad y de orgullo el poder vestir la camiseta del equipo. Intenté aprovecharlo lo máximo posible, disfrutarlo como si fuera el último», expresaba el canterano bético.

Del mismo modo, siente que el partido posterior ante el Athletic Club en el Benito Villamarín fue un privilegio para él por el recibimiento que le brindó la afición verdiblanca: «Para una persona que vive el Betis tanto como lo vivo yo, eso para mí fue súper importante y súper impactante. No sabía que la grada me iba a recibir así. Para una persona que el sueño que ha tenido siempre ha sido debutar en tu estadio, delante de tu gente, con la camiseta de tu equipo, recibir una ovación de tu afición, 50.000 personas, jugando contra un Athletic Club... La verdad que no tengo palabras para explicar cómo sentí ese momento y eso va a quedar marcado para mi corazón para los restos», finalizó.