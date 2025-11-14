Pablo García cierra el 7-0 de España sub 21 ante San Marino

La selección española sub 21 ha ganado este viernes por 7-0 a San Marino en partido correspondiente para la fase de clasificación de la Eurocopa de la categoría que se celebrará en 2027. El canterano del Betis Pablo García ha tenido ... participación en el encuentro celebrado en Lugo marcando el gol que cerró el marcador.

El extremo verdiblanco, suplente de inicio, tuvo su oportunidad tras el tiempo de descanso cuando sustituyó a Mayenda. Poco tiempo tardó en destacar ya que ofreció un pase a Virgili en la acción del tercer gol de la selección española. También apareció Pablo García en la jugada que, culminada por Jesús Rodríguez, se convirtió posteriormente en el sexto gol de España.

Y cuando apenas quedaban tres minutos para el 90, Pablo García encontró finalmente portería. El guardameta de San Marino, Amici, despejó inicialmente el lanzamiento de penalti de Pablo García pero el futbolista bético remató a continuación para establecer el marcador definitivo.

Al tiempo de descanso se llegó con el resultado de 2-0 después de los goles de Virgili y Miguel Carvalho. En el segundo tiempo, después del doblete de Virgili llegaron el 4-0 (Iker Bravo) y el 5-0 (Marc Guiu), antes de los goles referidos de Jesús Rodríguez y Pablo García.

El próximo martes, a partir de las 18.00, la selección española jugará a domicilio ante Rumanía en partido también valedero para la fase de clasificación de la Eurocopa 2027.