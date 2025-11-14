Suscríbete a
Pablo García cierra el 7-0 de España sub 21 ante San Marino

El canterano bético, que jugó el segundo tiempo, marcó el último de los goles del encuentro

La agenda de los internacionales del Betis del parón de noviembre

Pablo García, junto a varios compañeros, en el encuentro de este viernes
Pablo García, junto a varios compañeros, en el encuentro de este viernes
Juan Arbide

La selección española sub 21 ha ganado este viernes por 7-0 a San Marino en partido correspondiente para la fase de clasificación de la Eurocopa de la categoría que se celebrará en 2027. El canterano del Betis Pablo García ha tenido ... participación en el encuentro celebrado en Lugo marcando el gol que cerró el marcador.

