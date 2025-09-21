Pablo García agradece el apoyo y lanza un mensaje: «Van a entrar, estén tranquilos»

Pablo García está rondando el que debe ser más pronto que tarde su primer gol en la Primera división del fútbol nacional. Gran goleador en los escalafones del Real Betis, al canterano verdiblanco, con más oportunidades y minutos de calidad en este arranque liguero 25-26, se le está resistiendo su estreno personal en la élite con el equipo de su vida. Y no es que no esté teniendo ocasiones para ello. La última, sin ir más lejos, la del viernes en el duelo de la quinta jornada ante la Real Sociedad.

Tenía todas las papeletas para ser el cuatro a uno y que cerrara definitivamente el marcador en una goleada justa por lo visto entre un equipo y otro, sobre todo, en la segunda parte. Abde, ya algo cansado, tiró de garra, volvió a desbordar y consiguió llegar a la línea de fondo. Justo de fuerzas, el marroquí logró poner un pase de la muerte al segundo poste, con Remiro prácticamente batido, y allí apareció Pablo García. Todos celebraban el gol, los aficionados, en el banquillo, en el césped, el propio canterano... Pero el joven atacante remató y, cuando lo más fácil era empujar el balón al fondo de la portería rival, echó la pelota por encima del larguero. Se lamentaba el del Parque Alcosa sentado sobre el terreno de juego mirando a la grada de la Cartuja.

Dado que terminó muy frustrado, con el partido finalizado todos los compañeros se acercaron a él para calmarlo. Bartra y Abde fueron los que estuvieron más cariñosos con Pablo García, mientras desde la grada de animación se coreaba el nombre del canterano. Todos los gestos eran pocos para que el chico recupere la confianza. Ayer sábado, en su cuenta personal de Instagram, el descarado atacante bético se mostraba contento por la victoria, agradecía el apoyo de la afición y lanzaba un mensaje tras su fallo: «Me quedo con el trabajo y la victoria del equipo ayer. Muy orgulloso de ello. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Van a entrar, estén tranquilos 💚», unas palabras que han recibido la respuesta de muchos compañeros tanto del primer equipo como de la cantera.

Ahora Pablo García vivirá una experiencia nueva para él. Ya ha disputado campeonatos de Europa con los escalafones inferiores de la selección española, pero ha sido citado por Paco Gallardo, seleccionador de la categoría, para jugar el Mundial sub 20 de Chile. Este lunes, 22 de septiembre, formará parte de la expedición que viajará al país andino y no estará a disposición de Pellegrini de cara a los próximos cuatro partidos antes del parón de octubre: Nottingham Forest, Osasuna, Ludogorets y Espanyol.