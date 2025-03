En su primer partido como titular, Pablo Fornals justificó su contratación, demostrando cómo pegarle con el interior a la cepa de la portería, donde no puede llegar el portero. «Pablito clavó un golito», me sugiere mi hijo Pablo para el titular de la crónica. «No ... es serio», objeto. «Estamos en carnaval, papá: todo vale».

En todo caso, los fichajes del Betis funcionan. Del once que saltó al césped en Cádiz, solo tres jugadores formaron parte del equipo titular en el primer partido de Liga contra el Villarreal, lo que es sintomático de la inestabilidad que reina en la plantilla bética esta temporada. Algunos futbolistas que jugaron aquel primer partido se han marchado: Borja Iglesias, Luiz Henrique, Luiz Felipe, Paul, Guardado. Pero la mayoría de ausencias responden a lesiones: Ayoze, Isco, Guido, Abner y Sabaly participaron como titulares en el debut liguero del Betis y están ahora en el dique seco. De hecho, hasta 17 jugadores han caído lesionados por diferentes motivos en lo que va de Liga.

Algunos son reincidentes. Con guasa carnavalesca, la afición pone al mal tiempo, buena cara. «Sabaly significa molestias, en senegalés», me dice Aurelio, el joven bético que ve el partido a mi lado. Pero, ya en serio, la afición se pregunta a qué responde tanta desgracia. Se dice —y es cierto— que se ha erradicado la agresividad que caracterizaba el fútbol de hace algunas décadas. Efectivamente, las sanciones arbitrales se han endurecido y ya no se permiten patadas asesinas como la de Goikoetxea a Maradona. Sin embargo, el número de lesionados ha aumentado. Mi tío Toño podía recitar el equipo titular de la temporada por la que se le preguntara. Con pocas variantes, un mismo once jugaba todo el campeonato. Hoy son necesarios constantes cambios, nuevos fichajes e incorporaciones del filial, porque la enfermería está llena.

Algunos especialistas afirman que el problema reside en la acumulación de partidos. Pero, si lo comparamos con el número de encuentros que disputaban los jugadores de hace un siglo, ahora juegan menos. Durante mucho tiempo, el Betis competía en el Campeonato de Andalucía, la Liga, la Copa y en un sinfín de partidos que los clubs organizaban para hacer caja. Alguna temporada, como la de 1928/29, se introdujo un cuarto torneo, para dilucidar el equipo que jugaría en Primera División. Las plantillas eran entonces muy reducidas, de unos 15 jugadores, y la mayoría de futbolistas lo jugaban todo. ¿Cuál es, por lo tanto, la diferencia esencial? No tanto el número de minutos, sino la intensidad. La lesión de Isco lo ejemplifica a la perfección: si eres imprescindible y juegas al 100% todos los partidos, es imposible que el cuerpo aguante.

Ahora bien, se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Según arcaica idea de la Antigüedad —repetida hoy como un mantra por los gurús y libros de autoayuda y superación personal, como si fuera una originalidad—, son las adversidades las que nos ponen a prueba y nos permiten superarnos. Desde luego, no se puede decir que los responsables de realizar los fichajes en el Betis no hayan sido diligentes. Johnny Cardoso —MVP del partido— robó un balón y regaló una asistencia magnífica para que Willian José marcara el primero. Y, en el segundo tanto, Pablito Fornals la clavó donde hay que clavarla.

Mi suegra enciende alguna vela ante su santo favorito cuando partimos de viaje o, incluso, por cuestiones más nimias, como que su nieto —mi hijo— se presenta a un examen en la universidad. Estoy por decirle que encienda una también por los nuevos fichajes, como Fornals, para que no se contagien de la epidemia de lesiones. Mi cuñado quiere prohibirle las velas por el riesgo de que la casa salga ardiendo. Y lo entiendo. Pero voy a ver si el definitivo cese de la piadosa práctica puede demorarse hasta el final de temporada.