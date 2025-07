Ortiz: «Jugar en el Benito Villamarín es de las mejores sensaciones que he tenido nunca»

Ángel Ortiz es uno de los canteranos del Real Betis que ha arrancado la pretemporada en Portugal con el primer equipo. Curso ilusionante para el futbolista extremeño, que en la campaña 24-25 tuvo la oportunidad de debutar en Primera división con la camiseta verdiblanca.

En una entrevista con los medios oficiales del Betis, Ortiz, que en unos días cumplirá 21 años y que recientemente firmó su renovación de contrato hasta 2027 con la opción de ampliar dos cursos más, ha repasado su trayectoria como verdiblanco desde su llegada a la entidad de Heliópolis. «Empiezo en el CP Almendralejo, el equipo de mi pueblo. Comienzo jugando al fútbol sala. Era el más chiquitillo, jugaba de delantero. Siempre he jugado con gente más grande que yo. Ahora, cuando he llegado a la elite, la verdad que lo he notado», empezó diciendo Ortiz antes de recordar que «me vine a Sevilla con 12-13 años y la verdad es que para mí era muy complicado. Mis padres venían a verme casi todos los fines de semana, llegaba el domingo, se iban y yo subía llorando las escaleras de la residencia porque era muy complicado. Aquí te hacen la vida más amena pero al final lo que son tus padres y en mi caso mi hermano, son personas muy importantes en mi vida y me costó».

Ángel Ortiz fue subiendo peldaños en la cantera bética y encontró hace tres temporadas una recompensa. «En juvenil de segundo año, que llegamos a semifinales de la Copa de Campeones, a semifinales de la Copa del Rey y fuimos campeones de liga, creo que hicimos muy buen año. En ese verano me llama Miguel Calzado y me dice que en una semana empiezo con el primer equipo. Estaba muy contento. Aun así, por entonces, yo lo veía algo lejos, sentía que estaba preparado aunque no al cien por cien, pero esa pretemporada me ayudó a madurar, a saber cómo trabajan ellos. En ese vestuario estaban Joaquín, Guardado, Canales...«

El caminar de Ángel Ortiz en los escalafones inferiores del Betis ha tenido varios momentos destacados. Entre ellos se encuentra el vivido en la temporada 23-24, con Alberto González como entrenador del filial verdiblanco. «No teníamos lateral derecho suplente, sólo estaba Pablo Busto y Alberto me dijo que yo era un perfil de lateral que le gustaba. Me adapté al nivel defensivo que era lo que yo pensaba que me iba a costar más. Acabé disfrutando defendiendo», recuerda Ángel Ortiz.

Y un año después llegó el momento. A finales de enero de 2025, el defensa debutó con el primer equipo del Betis. De titular y dando la asistencia del gol del triunfo verdiblanco ante el Mallorca (0-1) prácticamente en los últimos instantes. «Días después de debutar lo hablaba con Bartra, al final entrenaba con el Betis Deportivo como si entrenase con ellos. Yo, cada día, tenía la mentalidad de, si me llegaba esa oportunidad, no desaprovecharla. Sabaly se lesionó la semana antes y se crea un poco el revuelo de que no hay laterales, quién va a jugar. El día del partido, Bartra, que iba a jugar de titular, no se encuentra muy bien. En el hotel, cuando el entrenador da la charla, dice que si Marc (Bartra) no puede sale Ángel. Entonces el corazón me empezó a ir a mil por hora. Calentamos los dos, Marc y yo y cinco minutos antes me dijo 'no puedo'. Ahí es cuando realmente sé que voy a jugar. Al final doy la asistencia pero es que tres minutos antes casi se me sube el gemelo. Salió bien, ganamos, para mí, debut soñado», destaca Ortiz.

Un total de seis partidos con el Betis, cinco en LaLiga y uno en Conference League, fue el balance del futbolista extremeño con el primer equipo verdiblanco en el curso pasado. «Jugar en el Benito Villamarín era lo que soñaba desde pequeño. No me creía que en unos años pudiera estar jugando ahí con gente como Isco, Lo Celso. Gente que yo veía por la tele y eran mis ídolos. Es increíble. Jugar en el Benito Villamarín con 50.000 personas animando, que cada vez que haces una acción buena te animan, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido nunca«, afirma.