El Olympique de Lyon llegará a La Cartuja para medirse al Betis tras bloquearse frente al Brest

Tras conseguir derrotar al Mallorca (3-0) en LaLiga, el Betis volverá a competir en la Europa League el próximo jueves. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se medirá en La Cartuja al Olymmpique de Lyon a partir de las ... 21 horas. El cuadro galo también jugó ayer su partido liguero antes de comenzar a preparar un nuevo duelo europeo.

El Olympique de Lyon no pudo pasar del empate en su visita al Brest en el duelo que cerró la undécima jornada en la Ligue 1. No hubo goles en el duelo (0-0) y de este modo el próximo rival del Betis apenass ha conseguido una victoria en sus cinco últimos partidos ligueros.

Acabó la jornada como sexto clasificado el Olympique de Lyon aunque a apenas cuatro puntos del Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa y líder de la tabla con 24 puntos.

En competición europea el Olympique de Lyon ha comenzado brillando en la fase liga de la Europa League. Los hombres de Paulo Fonseca han hecho pleno de puntos por el momento sumando nueve puntos tras tres jornadas al haber derrotado al Utrecht (0-1), al Salzburgo (2-0) y al Basilea (2-0).