Ollero: «Pellegrini es el mejor entrenador de la historia del Betis»

Juan Carlos Ollero fue el inmediato predecesor de Haro y tomó las riendas entre finales de 2014 y febrero de 2016 en la salida de la administración judicial y la negociación con Lopera. Destaca sobremanera la tarea de Pellegrini y prefiere tomar distancia a ... la hora de valorar lo realizado por este consejo de administración.

-¿Cómo va a vivir la final? ¿Viajará?

-No voy a ir. Lo viviré aquí, como cualquier bético. Confiado en que el equipo tenga un buen día y logremos un resultado positivo. El rival no es un cualquiera, está acreditado en Europa, un equipazo.

-¿Qué pronóstico hace de la final? ¿Quién es el favorito?

-Vamos a ganar. No veo motivos para pensar que no vamos a hacerlo. El Chelsea tiene mayor presupuesto e influencia, sí pero el Betis es un buen equipo ahora y veo que tenemos una gran oportunidad.

-¿Es este el mejor Betis de la historia? ¿O de la historia reciente?

-Creo que no. Yo de joven he disfrutado mucho del Betis, cuando era una institución distinta. En la 2004-05, por ejemplo, no había un gran equipo pero ganó la Copa y entró como cuarto de LaLiga en la Champions y por resultados está ahí. Por fútbol me gustaron mucho los de Lorenzo Serra Ferrer, por no irme más atrás. El de ahora es un buen Betis pero no es el mejor con diferencia de los que he visto.

-¿Es Pellegrini el mejor entrenador de la historia? ¿Qué jugadores de la plantila actual le gustan más o pueden estar a la altura de los mejores de la historia?

-Sí, es el mejor porque ha llevado al Betis a cotas muy altas. Nos tenemos que acordar de dónde venimos. Rubi tuvo a Fekir, Borja Iglesias, Álex Moreno y no les sacó rendimiento y Pellegrini sí le sacó todo a este Betis con trabajo. En su primer semestre lo hizo mal pero a partir de ahí ha tenido una gran regularidad. Entre los jugadores yo destacaría a Isco, sin duda. Lo hace todo muy fácil. Siempre me encantó. Cuando yo era presidente me preguntaron quién me parecía el mejor jugador del mundo y dije que Isco. Es determinante, tienen gran calidad. Cuando un club tiene a futbolistas así se nota.

-¿Cree que el Betis está en buena línea para su futuro con el equipo así, la construcción de la nueva ciudad deportiva, el estadio?

-Cuando el Betis no tenga a Pellegrini le contestaré a esa pregunta.