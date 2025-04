El ocaso de Abde sin la protección de Planes

Abde estará el próximo verano en el escaparate del mercado del Betis. El club verdiblanco ya movió levemente en enero nombre del extremo que llegó procedente del Barcelona el pasado verano para ver si puede no sólo recuperar sino generar una cierta plusvalía ... tras la inversión completada hace unos meses, que fue de 7,5 millones de euros por el 50 por ciento de los derechos del jugador. La otra mitad sigue en poder del club azulgrana, que puede repescar al futbolista por 20 millones antes del 30 de junio y por 25 antes de la misma fecha de 2025. Antes de llegar al club bético ya llamaron a la puerta de Abde muchos clubes interesándose por sus servicios y el jugador apostó firmemente por el Betis entre otras cuestiones por la presencia de Ramón Planes, con quien le une un fuerte vínculo, pero la marcha en enero del director deportivo al Al-Ittihad de Arabia Saudí cambió su panorama. No es que el Betis declare abiertamente transferible, quiera regalar a Abde o desprenderse de él pero sí escuchará propuestas para ver qué posición tiene su jugador en el mercado y las posibilidades que tiene para reinvertir la cantidad pagada por él dado que no cuenta apenas para el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini y esa circunstancia ha coincidido con momentos de falta de implicación. Una imagen reciente fue que tardó en prepararse para ser el cambio para suplir a Chimy Ávila cuando se lesionó ante el Girona pero finalmente saltó al terreno de juego Rodri, que sí estaba listo para jugar de inmediato.

Llevaba disputados Abde 24 partidos en esta temporada en el Betis antes de la marcha de Planes y después ha jugado ocho más, teniendo en cuenta que estuvo en la Copa de África. Ha anotado cinco goles (uno en LaLiga, otro en la Europa League y tres en la Copa ante el Hernán Cortés y el Villanovense) pero sólo ha sido titular en once ocasiones, dado que no ha gozado de la confianza plena de Pellegrini. Ha sido utilizado, pues, más como un revulsivo que como un refuerzo y su adaptación no está siendo plena, con lo que el Betis buscará para verano otras opciones en el mercado para poder recuperar la inversión e incluso obtener algún rendimiento mayor por una de las apuestas de este curso 2023-24 y por el que la dirección deportiva luchó hasta las últimas horas del mercado ante la competencia de Osasuna, Aston Villa y otros clubes. Abde sólo ha jugado diez minutos de los últimos 450 oficiales del Betis, teniendo en cuenta que ante el Athletic y el Girona no fue empleado y que su actuación fue testimonial ante Atlético, Villarreal y Rayo.

Ahora no quiere el equipo heliopolitano que se pueda devaluar un jugador como Abde, de 22 años, en quien se había depositado mucha confianza para que siguiera la evolución que se le veía en el Barcelona y Osasuna, donde sobresalió la pasada campaña. Aprovechar lo que queda de su buen cartel en estos momentos es una de las bazas con las que el Betis se moverá en un futuro más inmediato para poder así reinvertir esas cantidades en reforzar al equipo para la segunda vuelta en diferentes posiciones más necesarias. Y es que tras la marcha de Planes ha perdido Abde a su padrino fuera del terreno de juego y esa circunstancia, clave para que llegara a Heliópolis, incide más si cabe en la bajada de rendimiento del extremo. Además, ha protagonizado algunos episodios de falta de implicación evidente en entrenamientos, con lo que ha sido penalizado con menor cuota de minutos en una posición con mucha competencia y para la que el club fichó a Chimy Ávila en enero sabiendo que Ayoze estaba cercano a recuperarse. De tal forma que Abde ha sido la tercera opción para el extremo zurdo en estos momentos. Ahora la lesión de Chimy le debería dar más opciones, pero Pellegrini ha optado en otras ocasiones incluso por Assane o Rodri en su lugar.

Ni siquiera su concurso en el escaparate internacional de la Copa de África sirvió para reconducir la temporada de Abde. El Betis no buscará en verano una cesión de Abde sino un traspaso de acuerdo con el Barcelona para tratar de recuperar lo invertido en un futbolista joven del que se esperaba plusvalía pero como ocurre con Abde se entiende que una salida rápida puede ser lo mejor para las partes. «Ramón (Planes) me dijo 'vente' y yo le contesté, voy para allá. No llegué a temer por el fichaje porque confiaba en Ramón, sabía que podía hacerlo a pesar de que hubiera interés de otros clubes y de que el Barcelona quería que me quedara. Pero veía que el míster (Xavi Hernández) no me ponía, yo quería jugar de inicio y decidí salir», señaló Abde en su presentación con el Betis recalcando su vinculación con Planes, que no está desde mediados de enero y ahora Pellegrini ya no cuenta apenas con él.