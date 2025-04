El nuevo rol de Fornals

Pablo Fornals llegó hace poco más de un año al Real Betis. Tras ganar la Conference League con el West Ham en 2023, el centrocampista castellonense en el decidió regresar a España en el mercado de invierno del pasado ... curso 23-24 para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini, con el que se reencontraría. En el verano de 2019, el equipo londinense le pagó nada más y nada menos al Villarreal 28 millones de euros para fichar a Fornals, siendo en tierras británicas el técnico chileno su principal valedor. Aunque muy pocos meses después sus caminos se separasen -una mala racha de resultados que acercaron al West Ham al descenso en la Premier League provocó la única destitución de Pellegrini en toda su carrera como entrenador-, el preparador santiaguino no perdió la pista del futbolista de Castellón y en cuanto pudo lo pidió para el conjunto verdiblanco.

Después de tremendos esfuerzos por parte bética (David Moyes, pese a que fue perdiendo confianza en el jugador durante la primera parte de la pasada temporada, se opuso al traspaso hasta el último día) y muchas dificultades tanto a la hora del fichaje como también por los problemas físicos que ha sufrido, está siendo en esta parte de la temporada 24-25 en la que se está viendo la mejor versión de Fornals como futbolista del Betis, más si cabe en una posición, la de mediocentro, que no es nueva para él, pero en la que se está encontrando muy cómodo y está empezando a darle réditos importantes tanto al engranaje del equipo y al juego de ataque como a su rendimiento personal.

El último ejemplo está en el duelo que Fornals jugó frente al Jagiellonia en la ida de los cuartos de final de la Conference League anteayer. Junto con Cardoso, sostuvo el centro del campo bético y estuvo muy activo en la presión tras pérdida de pelota, se asomó con facilidad a las inmediaciones del área rival, trabajó en defensa y movió al equipo a su antojo. Todo ello coronado con un balón que si en vez del castellonense lo da cualquier jugador de algún equipo más grande que el Betis estaría dando la vuelta al mundo. La espectacular asistencia desde el centro del campo rompiendo las líneas del equipo polaco que le dio a Bakambu para que el congoleño anotara el 1 a 0, una sociedad recuperada tras coincidir en el Villarreal, como él mismo recordó: «Muy contento por el pase a Cedric y recuperar esa conexión de la que llevábamos mucho tiempo hablando. Muy feliz por él».

Vuelta al mediocentro

También estuvo Fornals muy acertado en el derbi ante el Sevilla. Igualmente desde el mediocentro junto a Cardoso. «Llevaba ocho años sin jugar de mediocentro y a la vista está que es donde más cómodo me encuentro», declaraba el castellonense tras el triunfo ante el eterno rival. También Pellegrini se ha pronunciado recientemente sobre este 'nuevo' rol de Fornals: «Juega de Pablo Fornals, lo hace bien y no tiene problemas en adaptarse a la función de cada una de las posiciones. Por banda llega mucho, hace buenos centros, nos da buena salida de balón… Por eso lo retrocedimos. Tiene buena llegada al área… No creo que tenga problema en jugar en varias posiciones».

Acumula hasta el momento 26 encuentros en la presente temporada, y en los últimos ha sido en los que ha vuelto a esa posición de mediocentro. En LaLiga lo hizo frente a Las Palmas, el Leganés y el Sevilla, mientras que en la Conference ocupó esa demarcación en el choque de ida ante el Vitoria de Guimaraes a partir del minuto 63, cuando sustituyó a Altimira, en la vuelta en Portugal y en el primer choque frente al conjunto polaco.

Además, y antes de enfrentarse al Villarreal, club en el que jugó 96 partidos oficiales, por los problemas físicos que está pasando Isco desde el golpe en el peroné operado que sufrió en Butarque antes del parón, también está adoptando el rol de la creatividad de juego de ataque del que igualmente se está viendo beneficiado el equipo bético.