Un nuevo momento para Lo Celso

El segundo derbi sevillano de la temporada dejó muchas imágenes y nombres propios. Entre ellos, los de Isco y Lo Celso. El malagueño, MVP del partido, destacó por su aportación al fútbol del equipo verdiblanco y ofreció un gran pase a Cucho Hernández ... en la acción que desembocó en el segundo gol del Betis. En el transcurso del segundo tiempo, Isco vio una tarjeta amarilla, la quinta en lo que va de temporada, circunstancia que le deja sin opciones de participar en el partido a domicilio del sábado ante el Barcelona. Precisamente el capitán verdiblanco regresó a la competición en el encuentro ante el equipo azulgrana de la primera vuelta.

Desde entonces, Isco ha participado en todos los partidos del Betis en LaLiga. Futbolista clave en la dirección del fútbol verdiblanco. Sin olvidar la aportación de goles (seis) y de asistencias (cuatro). Una vez recuperado de la lesión sufrida en mayo, Isco volvió el 7 de diciembre, en la jornada 16 de LaLiga. Suplente de inicio, participó en el último cuarto de hora del Betis-Barcelona, que terminó con el resultado de 2-2 y en el que Lo Celso marcó el 1-1 al transformar un penalti en el minuto 68.

El domingo, en el derbi, Isco fue sustituido por el futbolista argentino cuando quedaban 20 minutos para llegar al 90. Lo Celso volvía al once bético. Desde el 16 de febrero no había tenido la oportunidad de competir. En aquella ocasión fue titular en el partido de LaLiga ante la Real Sociedad que acabó con triunfo del equipo verdiblanco por 3-0. A Lo Celso se le presentó en aquella jornada la oportunidad de abrir el marcador en el primer tiempo con el lanzamiento de un penalti. Sin embargo, el portero de la Real Sociedad, Remiro, despejó el balón. En el tiempo de descanso, Marc Roca sustituyó a Lo Celso y dos días después anunció el Betis que el centrocampista argentino sufría una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Cuatro fueron las jornadas del campeonato en las que el futbolista verdiblanco no pudo participar debido a la lesión. Lo Celso se quedó fuera de los partidos ganados por el equipo verdiblanco ante el Getafe (1-2), Real Madrid (2-1), Las Palmas (1-0) y Leganés (2-3). Finalizado el proceso de recuperación de la lesión, el centrocampista fue convocado para el derbi y estuvo los últimos 25 minutos en el césped. Hasta ahora, la última vez que Lo Celso completó un encuentro en el once bético fue el 4 de enero, en el partido a domicilio ante la SD Huesca (0-1) correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey.

Después de regresar a la competición en el tramo final del derbi, ahora queda esperar el momento en el que Lo Celso vuelva a ser titular en el once bético. Lo más inmediato llega en apenas tres días, ante el Barcelona, con Isco suspendido por ver en el transcurso del Betis-Sevilla la quinta tarjeta amarilla de la temporada. Según el acta del colegiado del encuentro, Busquets Ferrer, Isco fue amonestado «por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón». El Betis ha tomado la decisión de no presentar alegaciones al acta, de modo que Isco cumplirá el sábado un partido de suspensión.

Isco y Lo Celso, en el once

Se abre un nuevo escenario en las alineaciones del equipo bético. Una de las cuestiones es saber cuándo y cómo volverán a coincidir Isco y Lo Celso en el dibujo de Manuel Pellegrini. En los últimos tiempos ha sido habitual ver a Antony, Jesús Rodríguez e Isco en la zona de conexión entre el centro del campo y la delantera del equipo verdiblanco. Hay que remontarse hasta el 16 de febrero, día del partido ante la Real Sociedad, para encontrar a Isco y Lo Celso al mismo tiempo en la alineación del equipo verdiblanco. En aquella ocasión, el futbolista argentino fue ubicado en el eje del centro del campo junto a Marc Roca. Más adelantados se encontraban Antony, Isco, Jesús Rodríguez y Cucho Hernández. Tres días antes, en el Gent-Betis (0-3) de la ida de la eliminatoria de play-off de Conference, Lo Celso también había comenzado el partido con Marc Roca en la medular, mientras que Antony, Isco, Abde y Bakambu fueron de inicio los futbolistas más adelantados en el equipo bético. Isco y Lo Celso coincidieron en el césped hasta el minuto 74, momento en el que el capitán verdiblanco fue sustituido.

Hasta ahora apenas han sido ocho los partidos oficiales en los que Isco y Lo Celso han estado a la vez en el césped con el equipo verdiblanco. Algo más de 400 minutos distribuidos en ocho partidos. El primero fue en el referido Betis-Barcelona del 7 de diciembre. En aquella ocasión, Mateo Flores y Altimira fueron titulares en la medular. A partir de ahí, Chimy Ávila, Lo Celso, Abde y Vitor Roque. Isco sustituyó a Mateo Flores en el segundo tiempo mientras que Lo Celso tuvo los 90 minutos. En el Villarreal-Betis (1-2) de la siguiente jornada no coincidieron ya que Isco y Aitor sustituyeron a Lo Celso y Abde en el segundo tiempo. Fue el 22 de diciembre, en el Betis-Rayo Vallecano (1-1), cuando Isco y Lo Celso coincidieron por primera vez en el once titular bético. En el dibujo inicial de aquella jornada estuvieron Altimira y Johnny en la medular, con Lo Celso (partiendo desde el costado derecho), Isco, Abde y Vitor Roque como más adelantados. El malagueño marcó de penalti el gol bético y fue sustituido por Fornals en el ecuador del segundo tiempo. Lo Celso tuvo los 90 minutos.

Ahora llega el tramo final de la temporada. En el calendario más inmediato, después del partido ante el Barcelona, aparece la visita al Benito Villamarín del Jagiellonia en la ida de los cuartos de la Conference. Y el Domingo de Ramos, también en Heliópolis, Betis-Villarreal, un partido clave en la lucha por terminar LaLiga en la quinta posición. Algo menos de dos meses de competición para comprobar, por ejemplo, si Lo Celso vuelve a ser protagonista como lo fue en el inicio de su segunda etapa en Heliópolis. En septiembre, cuando llegó a marcar cinco goles repartidos en cuatro partidos consecutivos. Siendo clave en la creación del fútbol del equipo bético. En total ha participado en 21 encuentros oficiales y lleva siete goles en LaLiga y uno en Conference. El domingo, en el derbi, dio un paso más con el regreso a la competición. El equipo cuenta de nuevo con un efectivo para la zona de creación sin perder de vista, eso sí, un asunto importante, el de las amonestaciones. Lo Celso lleva cuatro tarjetas amarillas en lo que va de LaLiga.