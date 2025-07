Nuevo guiño de Antony al Real Betis durante sus vacaciones

El Real Betis y Antony siguen apostando por un futuro juntos. Tras su exitosa cesión en Heliópolis donde el brasileño pudo volver a brillar con su fútbol, el de Osasco no quiere jugar la próxima temporada en otro club que no siga siendo el heliopolitano. Por su parte, el Manchester United no cuenta con él y tratará de negociar con el club verdiblanco si finalmente no llega una buena oferta económica que consiga contrarrestar los 95 millones que en su día pagaron al Ajax por el extremo derecho. Desde Inglaterra saben que a esa cantidad es imposible que llegue ningún club, pero buscan apurar las opciones que brinde el mercado estival.

Antony ya ha dejado claro en infinidad de ocasiones su amor por el club verdiblanco, equipo al que llegó con el cartel de estrella en crisis y que mediante su fútbol se consagró como el futbolista distinto que necesitaba la plantilla de Manuel Pellegrini. 9 goles y 5 asistencias son los números que el 'carioca' ha atesorado en tan solo 26 partidos con el Real Betis, lo que le ha llevado a ser convocado de nuevo con su selección a manos de Carlo Ancelotti.

Tras conocer de primera mano que el técnico de su actual club Ruben Amorim no cuenta con él, Antony está esperando que ambos clubes puedan cerrar una nueva cesión para el futbolista, quien desde el 30 de junio ya no es jugador del Betis. El '7' también es consciente de que su sueldo sería un escollo en caso de acabar vestido con la elástica de las trece barras, pero su intención sería rebajarlo para ajustarse a las prestaciones que pueda permitirse el Real Betis.

De momento, el zurdo sigue disfrutando de sus vacaciones de verano, donde está aprovechando para entrenar y llegar a punto de cara a la pretemporada, aunque su futuro esté todavía por definir. Sigue mostrándose en redes sociales con las calzonas verdiblancas durante sus sesiones de entrenamiento, mostrando guiños al club de Heliópolis. No es la primera vez que se ha querido dejar constancia de su preferencia, y es que ya son varias ocasiones en las que también ha entrenado con atuendo bético, además de jugar a la consola y elegir al Real Betis en el FIFA.

