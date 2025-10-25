Nuevo césped en la Cartuja, que se estrenará en el Betis - Atlético

El estadio de la Cartuja presentará un nuevo aspecto para el duelo de este lunes entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, que cerrará la décima jornada de LaLiga EA Sports. Los responsables del cuidado del césped han aprovechado el hueco ... de un mes en el calendario competitivo del equipo verdiblanco sin disputar un partido en casa para proceder a la sustitución de la alfombra de verano por la de invierno. Un clásico en estas fechas que además servirá para mejorar el estado del terreno de juego, que había presentado momentos de irregularidad en el inicio de temporada, necesitado de mucho riego. A partir de ahora se espera que su rendimiento sea más estable y no afecte al desarrollo de los partidos.

El césped, pues, tendrá una nueva imagen más uniforme y se espera que con el paso de las semanas vaya cogiendo mayor agarre dado el exigente calendario que tiene por delante con encuentros ante el Atlético (27 de octubre), Mallorca (2 de noviembre), Olympique Lyonnais (6 de noviembre), España - Turquía (18 noviembre), Girona (23 de noviembre) y Utrecht (27 de noviembre). Es decir, seis encuentros en un mes para este nuevo terreno de juego.

Se ha aprovechado el parón liguero por las selecciones y este espacio con tantos encuentros del Betis fuera de casa para que el césped estuviera en perfectas condiciones de cara ya al lunes y a soportar lo que viene a continuación. La buena presencia del terreno de juego es clave para un equipo que gusta de mover el balón y tener la posesión como el de Manuel Pellegrini, que siempre exige que los tapetes estén en perfecto estado para sus futbolistas.

«El césped creo que teniendo un canchero como es Benito es difícil que esté mal, siempre está impecable en el Villamarín, Luis del Sol, Rafael Gordillo y acá de la misma manera», señalaba el técnico bético antes del inicio de la temporada refiriéndose a Benito Mateo, el jardinero responsable de los terrenos de juego del club desde 2023. El chileno recomendó su contratación procedente del Mallorca después de haber coincidido con Mateo en el Málaga y en el Hebei China Fortune. Cabe recordar que el césped de la Cartuja fue plantado en tiempo récord el pasado verano después de los conciertos que hubo en el estadio y ante la necesidad de estar disponible para la segunda jornada de LaLiga ante el Alavés el 22 de agosto.