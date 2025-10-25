Suscríbete a
+Palmera

Nuevo césped en la Cartuja, que se estrenará en el Betis - Atlético

El club verdiblanco aprovechó que no hay partidos en este escenario desde el 28 de septiembre para proceder al cambio de la alfombra de verano a la de invierno

El Betis obtuvo en el ejercicio 2024-25 ingresos récord superiores a los 200 millones de euros

La imagen del estadio de la Cartuja con el nuevo césped que se estrenará en el Betis - Atlético
La imagen del estadio de la Cartuja con el nuevo césped que se estrenará en el Betis - Atlético abc
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El estadio de la Cartuja presentará un nuevo aspecto para el duelo de este lunes entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, que cerrará la décima jornada de LaLiga EA Sports. Los responsables del cuidado del césped han aprovechado el hueco ... de un mes en el calendario competitivo del equipo verdiblanco sin disputar un partido en casa para proceder a la sustitución de la alfombra de verano por la de invierno. Un clásico en estas fechas que además servirá para mejorar el estado del terreno de juego, que había presentado momentos de irregularidad en el inicio de temporada, necesitado de mucho riego. A partir de ahora se espera que su rendimiento sea más estable y no afecte al desarrollo de los partidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app