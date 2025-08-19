Un nuevo Betis, pero con los viejos defectos

La ilusión del estreno duró poco en Heliópolis. El renovado Betis de Manuel Pellegrini, a pesar de que sólo introdujo dos caras nuevas en el once inicial, mantuvo viejos defectos. Ni ponerse por delante en el marcador, en una gran acción que empezó ... Altimira, continuó Riquelme y culminó Aitor Ruibal, le sirvió para llevarse los puntos ante un recién ascendido. Ese mal que ya lo penalizó la pasada campaña ante los equipos llamados a pelear por la permanencia volvió a aparecer en el Martínez Valero para que el casillero sólo sumase un punto.

Si la dirección deportiva necesita elevar la nota con las incorporaciones finales –el asterisco de Antony marcará el plan de mercado–, también Pellegrini necesita hallar una fórmula distinta para sumar estos puntos que luego se echan de menos. Ese salto hacia el sueño de la Champions requiere una mayor seguridad defensiva, sobre todo ante equipos como este Elche. La diferencia de presupuesto que vale para evitar obligaciones también exige más ante un recién ascendido.

Ni las numerosas ausencias, empezando por la del gran capitán Isco Alarcón, sirven de atenuante. Tampoco esa planificación incompleta a falta de dos semanas para el cierre del mercado. Se espera mucho más de la aportación de los refuerzos, pero el Betis contaba con elementos suficientes para mostrar una imagen bien distinta en el estreno. O para manejar el marcador ante un voluntarioso Elche, al que durante muchos minutos le costó acercarse a la portería defendida por Pau López.

El Betis 25-26 evocando al de la pasada temporada. Como si el tiempo no hubiera transcurrido desde aquellos partidos en Mendizorroza (0-0), Gran Canaria (1-1) o Valladolid (1-0), en los que se dejó puntos con los que todos contaban. O esa primera fase de la Conference League, en la que manchó el escudo. Un equipo timorato, con ramalazos de calidad pero lejos del nivel competitivo que se exige para ganar un partido en la alta competición. Como si La Rosaleda y la pretemporada todavía siguieran en la libreta y no la primera jornada del campeonato.

Manuel Pellegrini sujeta al Cucho en una acción del partido EFE

La propuesta de Eder Sarabia, monopolizando la pelota, se le fue atragantando al Betis con el discurrir de los minutos. Si en el primer acto le bastó mantener las líneas juntas para evitar los problemas atrás, los cambios del técnico vasco surtieron más efecto que los de Pellegrini. E incluso la entrada de Rafa Mir supuso un efecto revulsivo en el Elche para acabar logrando la igualada ante un Betis que quedó cariacontecido.

No supieron los verdiblancos leer el partido. Y tampoco rematarlo cuando pudo. El Cucho Hernández erró un claro mano a mano como después el Chimy Ávila tampoco supo resolver un claro contragolpe. Dos intentos fallidos que fueron casi las últimas señales de vida. El arreón de orgullo del Elche tras la segunda pausa de hidratación sorprendió a los de Pellegrini. Una acción mal defendida para que Germán Valera castigase la mediocridad bética.

El MVP verdiblanco fue Aitor Ruibal, ese hombre para todo que siempre está de guardia. Si la pasada campaña le tocó empezar de delantero, en Elche fue de extremo diestro, la posición para la que se espera a Antony, pero a la que también se adapta el catalán. Su desmarque al espacio le marcó el pase a Riquelme, que sumó su primera asistencia. La definición de Aitor la firmaría cualquier delantero de postín, con el regate a Dituro y el remate con la zurda. Una reivindicación de uno de los pesos pesados. Precisamente, su salida del terreno de juego marcó el punto de inflexión.

Con el Chimy Ávila o Bakambu, el Betis enseñó sus peores vicios. Un bajón de energía que lo castigó con un empate amargo. Aunque Pellegrini siempre valore como positivo puntuar como visitante, el Betis dejó una sensación amarga. De los inicios siempre se espera lo mejor y al bético le sonó demasiado lo que vio en el Martínez Valero. El nuevo Betis con los viejos defectos. Toca trabajar hasta el 1 de septiembre.