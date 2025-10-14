Suscríbete a
«El nuevo Antony aprende de las dificultades, confía en su trabajo y quiere jugar con alegría»

El jugador brasileño explicó también que «regresé al Betis no solo para demostrárselo al mundo, sino para reencontrarme con mi mejor versión»

Marruecos libera a Amrabat, que se entrena al margen en el gimnasio de la ciudad deportiva

Antony sonríe en un lance del entrenamiento de este martes
Antony sonríe en un lance del entrenamiento de este martes

J. S.

El brasileño Antony dos Santos, fichaje estelar del Betis después de que deslumbrara en su cesión de medio año por el Manchester United la pasada campaña (9 goles y 5 asistencias), afirma que su «sueño» y «uno de los principales objetivos» de su carrera es ... jugar el Mundial de 2026, aunque sabe que todo pasa por volver a brillar en su equipo. En una entrevista a la web de la FIFA, el extremo del Betis, de 25 años y fichado el pasado septiembre por cinco temporadas tras arduas negociaciones con el United a cambio de unos 22 millones de euros, destacó que trabajará al máximo para alcanzar su mejor nivel y poder formar parte de la selección de Brasil.

