Nueva oportunidad para Jesús Rodríguez de debutar en el Europeo sub 21

Jesús Rodríguez, junto a Raúl Moro y Roberto, en el posado de los jugadores de España previo al Europeo sub 21

Jesús Rodríguez tiene este sábado una nueva oportunidad de debutar en el Europeo sub 21 que se está disputando en Eslovaquia en estos días. El canterano del Real Betis fue incluido en la lista definitiva de jugadores convocados por el seleccionador Santi Denia en un nuevo paso del futbolista de Alcalá de Guadaíra en su evolución y crecimiento, no sólo el que ha tenido en la temporada 24-25 con el primer equipo bético, sobre todo después de su gran irrupción a las órdenes de Pellegrini, sino también en los escalafones inferiores de la selección española.

El caso es que después de que en el primer partido del torneo frente a la selección anfitriona, Eslovaquia, Jesús Rodríguez empezara en el banquillo y finalmente se quedara sin participar, hoy, a partir de las 18 horas, España disputará el segundo encuentro de la fase de grupos ante Rumanía y ahí, además de que el combinado español tiene la primera opción, después de ganar a última hora en el primer duelo, de clasificarse para la siguiente ronda, el canterano del Betis vuelve a tener posibilidades de jugar sus primeros minutos en el torneo.

Hay que recordar que la irrupción de Jesús Rodríguez en el primer equipo del Real Betis no sólo le ha valido para dar ya el salto a la selección sub 21 -el año pasado formó parte del equipo español que ganó la Eurocopa sub 19, junto a otros béticos entonces como Assane Diao y Yanis Senhadji- sino que se ha convertido en una pieza muy apetecible de cara al mercado de fichajes de este verano. Este periódico informó de los contactos que el RB Leipzig había mantenido tanto con el entorno del jugador como con el Betis para iniciar una negociación que acabase con el canterano en la Bundesliga. Además, en este portal web nos hicimos eco de la información de Fabrizio Romano que indicaba este viernes que Jesús estaba siendo monitorizado por el Aston Villa de Emery y Monchi. Pero también el Chelsea o el Liverpool, de la Premier, o el Como y el Nápoles en la Serie A italiana, están siguiendo muy de cerca al canterano heliopolitano.

El club verdiblanco, en este momento, sólo aceptaría una oferta fuera de mercado por Jesús, en unos términos que se acercasen a su cláusula de rescisión de 35 millones de euros -se podría elevar a 50-. En el club se transmite confianza en torno al canterano, pese a esa bajada de rendimiento en las últimas semanas de la competición y esa mala actuación en la final de la Conference League.