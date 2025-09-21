El Nottingham Forest empata con el Burnley (1-1) antes de visitar al Betis

El Nottingham Forest empató a domicilio ante el Burnley (1-1) en el encuentro de la quinta jornada de la Premier League. El primer rival del Real Betis en esta edición de la Europa League se adelantó en el marcador con un tanto de Neco Williams nada más comenzar pero en el minuto 20 igualó la contienda Jaidon Anthony. Con este marcador el equipo de Ante Postecoglou, sustituto de Nuno Espirito Santo, se ubica decimoquinto en la liga inglesa con un balance de un triunfo, dos empates y dos derrotas en este arranque de temporada antes de visitar el estadio de la Cartuja este miércoles 26 de septiembre a partir de las 21.00.

El once inicial con el que el Forest visitó al Burnley fue el siguiente: Sels; Williams, Milenkovic, Morato, Zinchenko; Anderson, Douglas Luiz; Bakwa, Gibbs-White, Ndoye; y Woods. También jugaron Sangaré, Hudson-Odoi, Kalimuendo e Igor Jesús.

El Forest se adelantó a los 98 segundos del partido con un potente disparo de Neco Williams que silenció Turf Moor. Sin embargo, Zinchenko se descuidó en defensa y no pudo evitar el gol de Anthony. Con este empate el rival del Betis no ha ganado en sus últimos cuatro partidos de la Premier y cayó eliminado de la EFL Cup ante el Swansea City.

«Desde hace siete días cuando jugamos contra el Arsenal parecemos un equipo diferente y vimos elementos de eso también ante el Swansea. Estoy decepcionado pero al mismo tiempo el progreso en nuestro juego es lo más positivo para mí«, señalaba Postecoglou, técnico del Forest.

Sobre el partido ante el Betis, el preparador greco-australiano señalaba que «estoy muy ansioso por ello. Será genial para este grupo de jugadores. Tengo tres años de experiencia en la Europa League. El año pasado fue bien pero será genial para estos jugadores«.