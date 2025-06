Notas finales en el Betis: dos pinceladas lo dejaron sin el sobresaliente

Terminó el curso futbolístico 2024-25 para el Real Betis, el quinto seguido de Manuel Pellegrini al frente del primer equipo verdiblanco, y es buen momento para analizar, valorar y poner nota a lo realizado por los béticos en una temporada ... que ha dado para mucho. Ha sido un curso marcado por momentos de brillantez, desafíos y un notable desempeño, por fin, en una competición europea, en este caso, la UEFA Conference League, donde el equipo bético alcanzó la final por primera vez en sus casi 118 años de historia. Es verdad que en la Copa del Rey el conjunto heliopolitano cayó eliminado —goleado— por el equipo que a la postre se alzó con el trofeo, el Barcelona, pero tanto en LaLiga como en el torneo continental el rendimiento general, tanto del equipo como también del entrenador, fue de menos a más. La nota media global hubiera sido superior, alcanzando el sobresaliente, si el grupo verdiblanco hubiera logrado la clasificación vía liga para jugar la próxima temporada la Liga de Campeones o si el trofeo de la Conference hubiera viajado en el avión del Betis de regreso de Breslavia.

Bajo la dirección del chileno y su equipo de trabajo, el Betis ha conseguido en la campaña recién terminada su quinta clasificación consecutiva para competiciones continentales, un hito histórico para el club, puesto que nunca antes lo había logrado. Junto a Patrick O'Connell, Rafael Iriondo y Lorenzo Serra Ferrer, el preparador santiaguino, sólo con haber ganado la Copa del Rey hace tres años, ya forma parte del olimpo de las leyendas del banquillo heliopolitano. La primera parte de la temporada provocó dudas, silbidos y runrún sobre su figura, pero su carácter competitivo y ambicioso, aspectos que ha logrado año tras año imprimir a las plantillas que ha tenido a sus órdenes en Heliópolis, ha hecho que se convirtieran en certezas, ovaciones y alabanzas. Fruto de ello, el equipo consiguió el billete para la Europa League de la próxima temporada 25-26 con cuatro jornadas de antelación.

El 24-25 ha sido un campeonato en el que el punto de inflexión llegó a partir del mes de enero, cuando el Betis fichó a Antony y al Cucho Hernández, se produjo la gran irrupción del canterano Jesús Rodríguez en el primer equipo y, sobre todo, Isco, que ya regresó al equipo en diciembre, empezó a mostrar el nivel superlativo de la campaña anterior, antes de que se lesionara en Las Palmas y no pudiera ir a la Eurocopa con España. De los fichajes de verano, Natan y Diego Llorente, el madrileño hasta su lesión, han completado una gran temporada —tanto es así que el Betis trata con el Nápoles las fórmulas para pagar los 9 millones de euros estipulados para hacerse con la propiedad del brasileño—, mientras que de los dos laterales izquierdos incorporados, Ricardo Rodríguez y Perraud, sólo ha terminado dejando mejor sabor de boca el suizo. Incluso, tres de los cuatro fichajes que la entidad realizó en el zoco de invierno de la temporada 23-24, Johnny Cardoso, Fornals y Bakambu, se han confirmado, en términos taurinos, como futbolistas importantes y de peso en el plantel heliopolitano durante su primera campaña completa en Heliópolis. Y de los que ya estaban con anterioridad, Rui Silva (hasta que se marchó en enero al Sporting de Portugal), Sabaly, Aitor, Altimira, Marc Roca, o William Carvalho, pese a su lesión, han mantenido más o menos el nivel que venían mostrando en sus campañas anteriores. Bartra, sin lesiones, ha hecho una temporada de notable alto, asentándose en el eje de la zaga en su segunda etapa. Y Juanmi, que se marchó en enero a préstamo al Getafe, con obligación de compra si los de Bordalás conseguían la permanencia en Primera, tuvo poco protagonismo, pero marcó ante el Celje en la Conference posiblemente el gol que hizo que el Betis alcanzara las cotas tan altas que consiguió en la segunda parte del campeonato.

Suspensos y decepciones

Ha cabalgado el buen Betis que se ha quedado a las puertas de la Champions y de ganar su primer título europeo a lomos de Isco y Antony, futbolistas que se llevan las mejores notas del curso, matrícula de honor y sobresaliente, respectivamente. Sorprende lo del brasileño, un cedido que se ha metido en el bolsillo en apenas cuatro meses a todos en Heliópolis. Pero también ha habido suspensos y decepciones. Alguna de ellas, provenientes del mercado de verano. Vitor Roque no se hizo con el puesto, se rompió su cesión en enero y el Barcelona lo traspasó al Palmeiras brasileño. En el lateral zurdo, dentro de que el nivel ha sido bajo, Perraud no ha dejado un buen rendimiento en su primera temporada, lo que va a llevar al club a reforzar de nuevo esa posición en el venidero mercado de verano previo al curso 25-26. El fichaje de Iker Losada se explicó como una apuesta de futuro dada su juventud y que en la campaña anterior, la 23-24, había sido de los futbolistas más destacados en la Segunda división del fútbol español. Con contrato hasta 2029, el gallego no cumplió con las expectativas en la primera vuelta y en el zoco invernal fue cedido al Celta, donde se juntó con Borja Iglesias.

Pero quizás la mayor decepción la ha protagonizado Giovani Lo Celso. Es verdad que empezó bien el curso, echándose el equipo a la espalda ante la ausencia de Isco. Pero entre algunas lesiones musculares y el hecho de no haber aprendido a convivir —o querido convivir—con el malagueño tras su regreso, le ha hecho perder el buen cartel que podía tener de su primera etapa en Heliópolis. Aunque todos en el club creen que puede ser recuperable para el futuro.

Más allá de Jesús Rodríguez

Además del extremo alcalareño, merecen tener su mención algunos de los canteranos que han aparecido durante la temporada. Ortiz y Mateo mostraron personalidad en un momento complicado del equipo; a Mendy se le recordará por el duelo de vuelta de las semifinales de la Conference en Florencia; mientras que a Pablo García, que tiene gol (mucho), garra y beticismo en sus venas, aún le queda para llegar a ser lo que ya se supone que es.