San Benito Abad y los diez besos que enamoran a Fabián

Fabián Ruiz, sangre y tierra de Los Palacios y Villafranca. La misma que lleva también en sus venas el sevillista Jesús Navas y el azulgrana Gavi. Estandartes de una verdad local que sigue viéndose representada en tres inmensos altavoces internacionales, por más que el ... último no pudiera estar en Alemania por una grave lesión. Tres espadas que a sus equipos significan casi tanto como a su pueblo, su gente, sus plazas. Sus vidas. Esenciales como el tomate en la dieta de la Eurocopa, que no es ni más ni menos que la mejor ensalada de fútbol del continente. De ahí que Fabián se haya erigido como uno de los grandes nombres en el escaparate contemporáneo de la moderna selección española, en la que el sevillano ha logrado trasladar el dote de mando que aprendió a fuego lento en el Betis, y posteriormente llevar su calidad a París pasando por la urbanísima Nápoles. Nada menos para el mediocentro, de oficio ladrón de pelotas ajenas, de vocación llegador, que también tiene sus ritos y sus reglas amontesinadas pegadas al cuero de sus cordones. Hábitos que no deja de hacer cada vez que se prepara para saltar al campo. Pero no es supersticioso ni mucho menos, o así se define, sino diligente y ordenado, justo como ve el deporte cuando se acerca al área contraria y arma la zurda para sacar el disparo. Como ante Croacia y Georgia.

Es Fabián a sus 28 años la viva imagen del orgullo entre los béticos que lo vieron crecer, merced a la confianza dirigida por Quique Setién, antes de dar el gran salto por el fútbol internacional. Él siempre valoró la figura materna que representaba y sigue ostentando su madre, Chari Peña, y su tía, a la que siempre ha llevado a gala, y de los que ha cuidado siempre cuando las duras eran maduras. El ejemplo diario de Chari va infinitamente más lejos de su labor concreta como limpiadora en el club verdiblanco y por la que salió a la luz su historia. Lo que verdaderamente brilla por su presencia es que hubo una mujer que se preocupó siempre de que a sus hijos no les faltase de nada. De igual manera lo hace Fabián con sus hermanos, siendo el del medio por antigüedad, y en muchas ocasiones más que un amigo para otros familiares y amigos con los que siempre cuenta porque ellos siempre cuentan con él. Todo ello lo sabe transmitir con un idioma basado en gestos que no todo el mundo conoce. La historia del ocho de la selección nacional no es una más, porque siempre ha llevado a gala el hecho de ser de Los Palacios, y esa humildad ha sido la bandera a la que siempre se ha aferrado desde los mástiles más mediáticos del mundo, ya fuera en el humilde terreno de juego del Cristóbal, que era el campo en el que empezó a dar sus primeras patadas, amén de La Palmera palaciega que ahora lleva el nombre de su vecino Jesús Navas, o a la vera de Mbbapé en la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos entre julio y agosto. Fue novedad por septiembre de 2023 su inclusión en la convocatoria de España después de que Luis Enrique lo desterrara de la selección tras aquella cita ante la selección croata en la pasada Eurocopa, y luego fuese convencido en las filas del PSG por la autoridad redonda de jugar bien y sencillo, que son sinónimos. Y volvió Fabián con la calidad intacta para hablar públicamente de sus secretos más íntimos antes de entrar en acción de nuevo. Con más ganas que nunca. La familia de Fabián Ruiz, en la que andan su hermano a la izquierda de la imagen y su hermana, arriba, con la camiseta de la selección, acompañada de los representantes del jugador Por ejemplo, si se le ha seguido viendo por Alemania en la Eurocopa con una venda en la muñeca de su mano izquierda es por obligación de la UEFA, que le pide a los árbitros que estén al quite de estas cuestiones. Podrán tapar la pulsera que lleva de San Benito Abad, vértice de la fe verdadera en Castilblanco de los Arroyos, pero no la devoción que la abuela de Fabián y su madre Chari le han dejado en herencia. Patrón y alcalde perpetuo de su corazón. La pulsera fue un regalo de su madre en edad temprana y Fabián ha crecido con ella en cada paso que ha dado: entrenamientos, partidos, viajes, su día a día, ya sea en Heliópolis o en la ciudad italiana que hizo convulsionar el Diego. Sevilla en sus manos y Sevilla a sus pies. Ya en las espinilleras, tiene la manía Fabián de darle varios besos seguidos, cinco en concreto, a la foto familiar que ilustra cada una de sus protecciones en dicha zona. Nada promete más que el amor familiar. Por si fuera poco, también aparece en escena su prima pequeña, que nació tempranamente, con sólo cinco meses, y le da también otros cinco besos antes de colocarse las espinilleras bajo las medias en el vestuario. Diez son los besos que enamoran a Fabián. Prosiguen los ademanes de un futbolista que pasa a vestirse con la camiseta, y en vez de enfundársela rápidamente como hacen el resto de sus compañeros, se la lleva a la cara durante no pocos segundos, como si no quisiera ser consciente de lo que está a punto de pasar. ¿Por qué? Es una forma de dar gracias y visualizar desde mucho antes de que ruede el balón posibles escenarios dentro del mismo encuentro. Examinar posibilidades. Valorar que está ahí. Él dice que le trae suerte y quiere seguir por esa vereda que muchos pueden tildar de chamánicas. Ahora sí, con las calzonas y las botas puestas, es hora de encaminarse hasta el túnel previo al estadio, donde a la hora de saltar al tapete, lo hace tomando abundante agua, sin pasarse, con el fin de evitar posibles sobrecargas musculares que luego marque la fatiga. Era una rutina que no tenía muy aprendida y de la que ahora se muestra orgulloso. No contento con todo, Fabián accede al verde con el pie izquierdo, se santigua mirando al cielo, por los que ya no están, y ya está. Y ya sí. Ya es hora de jugar.

