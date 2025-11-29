Suscríbete a
Multitudinaria pelea entre ultras de Sevilla y Betis con lanzamiento de bengalas y material pirotécnico en Nervión

Noche de altercados y pirotecnia entre ultras de Sevilla y Betis

Los disturbios tuvieron lugar en las inmediaciones del barrio de Nervión, como el pasado lunes

Ultras del Sevilla y el Betis se pelean en mitad de la calle en Nervión a pocos días del derbi

F. M.

Sevilla se prepara para su derbi y en la víspera del partido más esperado del año en la ciudad se palpa la alta tensión entre ultras de Sevilla y Betis con algún que otro altercado en la capital hispalense al que la policía ... intenta poner coto. La última noche se ha vuelto a ver empañada por incidentes de orden público. Concretamente, se produjo una multitudinaria reyerta y un enfrentamiento violento entre los sectores más radicales de ambas aficiones.

