Noche de altercados y pirotecnia entre ultras de Sevilla y Betis

Sevilla se prepara para su derbi y en la víspera del partido más esperado del año en la ciudad se palpa la alta tensión entre ultras de Sevilla y Betis con algún que otro altercado en la capital hispalense al que la policía ... intenta poner coto. La última noche se ha vuelto a ver empañada por incidentes de orden público. Concretamente, se produjo una multitudinaria reyerta y un enfrentamiento violento entre los sectores más radicales de ambas aficiones.

Los disturbios, que tuvieron lugar en las inmediaciones del barrio de Nervión, en las calles adyacentes al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, derivaron en una batalla campal que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad. Las autoridades están recabando datos oficiales, aunque diversos vídeos que circulan por redes sociales muestran la magnitud de los enfrentamientos, incluyendo el lanzamiento de bengalas y material pirotécnico.

Este suceso marca la segunda confrontación entre ambos bandos en el transcurso de la semana del derbi. El pasado lunes ya se había registrado otra pelea entre miembros de los grupos ultras Biris Norte (Sevilla FC) y Supporters Gol Sur (Real Betis), también en el barrio de Nervión donde se celebra el partido este domingo.

En aquella ocasión se vio afectada la calle Luis Montoto, esquina con Benito Más y Prat, donde la pelea se desarrolló en mitad de la vía con daños al mobiliario urbano.