Nobel Mendy aprueba con nota su primer gran reto en el Rayo Vallecano

El central cedido por el Real Betis secó por completo a la delantera del Real Madrid confirmando las buenas sensaciones del último mes

Nobel Mendy, pugnando un balón con Jude Bellingham durante el Rayo Vallecano - Real Madrid EFE / Mariscal

Fede Tozzo

Nobel Mendy ha sido uno de los protagonistas de la jornada 12 de LaLiga EA Sports. El central del Rayo Vallecano, en calidad de préstamo por el Real Betis, cuajó una gran actuación defensiva en el empate a cero de los ... suyos ante el líder de la competición, demostrando que el nivel exhibido en los encuentros anteriores con los vallecanos no fue un espejismo.

