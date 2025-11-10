Nobel Mendy aprueba con nota su primer gran reto en el Rayo Vallecano

Nobel Mendy ha sido uno de los protagonistas de la jornada 12 de LaLiga EA Sports. El central del Rayo Vallecano, en calidad de préstamo por el Real Betis, cuajó una gran actuación defensiva en el empate a cero de los ... suyos ante el líder de la competición, demostrando que el nivel exhibido en los encuentros anteriores con los vallecanos no fue un espejismo.

El zaguero senegalés fue un tormento para los atacantes madridistas durante los 90 minutos del encuentro, actuando con solvencia y finura. Del mismo modo, participó activamente para cortar la racha anotadora de Kylian Mbappé, máximo goleador del campeonato nacional, no permitiendo que elevara a nueve los encuentros consecutivos marcando en Liga. Mendy dejó varios registros defensivos de interés, entre los que le computan 11 despejes, 4 duelos terrestres ganados, 1 entrada exitosa y 1 recuperación. Además, completó un 95% de pases acertados y tan solo perdió tres veces la posesión del balón.

Con esta actuación ante todo un Real Madrid, el defensa de Senegal continúa con la progresión vista durante el último mes, afianzándose en la posición de central zurdo del equipo de Íñigo Pérez. La pareja que ha conformado con Florian Lejeune en el centro de la zaga rayista ha aportado una solidez defensiva que les ha permitido mantener su portería a cero en tres de los cuatro encuentros que han coincidido. El único 'lunar' de estas últimas semanas para Mendy llegó en la derrota por 4-0 ante el Villarreal, donde, al igual que el resto de sus compañeros, no pudo parar el vendaval ofensivo groguet.

Más allá de su clara mejoría en el plano defensivo, la continuidad en su juego es otra de las mejores noticias que ha dejado su primer mes como jugador del Rayo Vallecano. En los cuatro encuentros ligueros disputados, ha disputado todos los minutos disponibles, a excepción de los ocho últimos de su debut ante el Levante, debido a unas ligeras molestias musculares.

La cesión de Nobel Mendy finalizará el 30 de junio de 2026, aunque el conjunto rayista tiene una opción de compra no obligatoria de algo más de 2,5 millones de euros por el 80% de sus derechos, que podrían llegar casi a los 5 millones en función de distintos bonus relacionados con su rendimiento en el campo. De ejecutarse la opción de compra, el Betis se guardaría un 20% para una futura venta. Ante esta situación, los madrileños se frotan las manos ante un jugador que sigue creciendo partido a partido.