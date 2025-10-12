Natan y Valentín aumentan la competencia en el eje de la defensa

Cuando todo parecía indicar que Manuel Pellegrini y el Betis tenían un problema en el eje de la defensa con las sendas bajas por lesión de Marc Bartra y Diego Llorente, los centrales llamados a ser los protagonistas en los onces iniciales, ... Natan y Valentín Gómez, han revertido la situación, a base de acumular varios partidos seguidos jugando juntos y de mejorar sobremanera su rendimiento individual, han aumentado la competencia en esa zona del equipo y han demostrado que pueden jugar en cualquier momento, ya sea continuar como pareja o acompañando a Bartra o a Llorente. Por lo que se puede afirmar que de tener tan sólo a dos defensas centrales para toda una temporada, con la ambición y exigencia que tiene el cuadro bético con el técnico chileno al frente, hay cuatro, como inicialmente se esperaba, para que todos puedan participar y rotar a partir del próximo duelo frente al Villarreal, donde todo apunta a que Llorente y Bartra ya estarán a disposición de Pellegrini.

Es verdad que el argentino llegó para ampliar el fondo de armario para que el Betis pudiera llegar lejos en todas las competiciones y que tuvo que empezar a jugar por las lesiones, pero evidentemente se ha tratado desde un principio de un futbolista más del plantel que cuando el entrenador lo tuviera que alinear debía ofrecer su mejor versión, como ha ido ocurriendo poco a poco sin dejar a un lado que por su edad aún le queda muchísimo margen de mejora.

No hay que negar que las valoraciones periodísticas fueron negativas y también muchos béticos se echaron las manos a la cabeza después de que el brasileño y el argentino formaran pareja en el duelo en el campo del Levante de la cuarta jornada liguera con el que se retornaba a la competición tras el parón del pasado mes de septiembre. Todo comenzó cuando los dos centrales, zurdos ambos, demostraron aquella tarde que les faltaba compenetración y necesitaban encontrar los mecanismos necesarios para poder funcionar con más acierto. Entre Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong les formaron un verdadero lío sobre todo en el primer tiempo. Ese día, Pellegrini aún no contó con Diego Llorente, aunque el madrileño estuvo ya en el banquillo.

«Los dos centrales diestros se lesionaron y tuvimos que poner un zurdo en el sector derecho. Natan está más preparado, Valentín venía de una liga nueva. Natan se ha adaptado no bien, sino muy bien. Si vemos la parte defensiva no nos han marcado goles en los dos últimos partidos. A un zurdo se le cuestiona más en el lado diestro» Manuel Pellegrini Entrenador del Betis

Pero en el siguiente partido, ante la Real Sociedad, cuando comenzó la racha triunfante vigente, el exzaguero de la Roma y el Leeds, entre otros, empezó de inicio junto a Natan. Unas molestias sufridas durante el primer tiempo, que no tenían nada que ver con la lesión que le impidió finalizar la pasada temporada junto al resto de sus compañeros, hicieron que Pellegrini le diera la posibilidad de volver a Bartra. Tras ese encuentro, el de San Jaime dels Domenys también cayó lesionado. El técnico perdía a los dos para los cuatro partidos siguientes, los dos primeros de la Europa League ante el Nottingham Forest y el Ludogorets, y los duelos ligueros contra el Osasuna y el Espanyol, encuentros en los que Natan y Valentín Gómez tenían la oportunidad de dar un paso al frente.

Mejorando partido a partido

En la disposición inicial en cada uno de los cuatro choques, ha sido el futbolista fichado en propiedad este verano procedente del Nápoles el que ha sido desplazado al flanco diestro, mientras que el exjugador del Vélez Sarsfield es el que se ha quedado en el izquierdo. A partir de esa colocación, y también por la rápida adaptación del joven central argentino, ha sido cuando ha ido llegando la mejoría. Volvieron a pasar apuros ante el cuadro británico en el duelo continental, aunque también se debió a lo que ofreció defensivamente el Betis aquella noche en la Cartuja, que fue muy poco, sobre todo en la primera mitad recordando a lo ocurrido en el Ciutat de Valencia. Recibieron los verdiblancos dos goles, que pudieron ser algunos más en esos primeros cuarenta y cinco minutos de un partido que al final arregló Antony para salvar un meritorio punto.

Pero después de ese partido empezaron a subir Natan y Valentín sus prestaciones individuales. Eso se vio reflejado en que ante el Osasuna (2-0) y el Ludogorets (0-2) el Betis dejó su portería a cero, dato que da mucha confianza para todo el entramado defensivo del equipo, pero principalmente para los defensas y al portero que le tocó jugar cada día, Pau López contra los navarros y Valles frente a los búlgaros. En ambos partidos, los dos centrales fueron bien por alto, sobre todo Valentín frente a torres como Budimir o el exbético Raúl García de Haro, y también se mostraron rápidos y con anticipación, manteniendo el nivel en un exigente partido contra el Espanyol, en el que el Betis sí encajó un tanto pero logró el triunfo final por el buen hacer de sus atacantes Cucho Hernández y Abde y también de su portero Pau López, quien detuvo un decisivo penalti con el tiempo añadido ya superado.

De dos a cuatro defensas de garantías

Con Bartra y Diego Llorente de regreso progresivo a la dinámica de los entrenamientos con la vista puesta a que puedan completar sesiones la próxima semana de cara al carrusel de siete partidos en 23 días que el Betis disputará entre el duelo ante el Villarreal del 18 de octubre y el partido frente al Valencia del 9 de noviembre, Pellegrini volverá a contar con cuatro defensas centrales, objetivo inicial por el que se contrató a Valentín Gómez este verano, con futbolistas de plenas garantías en esa posición del equipo, para poder poner en práctica las habituales rotaciones en todas las zonas del equipo que suele hacer el entrenador. Un reparto de minutos para que todos se sepan importantes y con la meta grupal de poder alcanzar las más altas cotas posibles en las tres competiciones de aquí a mayo cuando finalizará el curso 25-26.