Real Betis

Natan y Valentín aumentan la competencia en el eje de la defensa

El brasileño y el argentino han acumulado partidos juntos entre el duelo ante el Levante y el del Espanyol y han ido rindiendo de tal forma que cualquiera de los dos podrá seguir jugando junto a Bartra y Diego Llorente

La rápida adaptación del polivalente Valentín

Valentín Gómez y Natan tratan de frenar a Roberto en un lance del Espanyol - Betis
Jesús Sevillano

Cuando todo parecía indicar que Manuel Pellegrini y el Betis tenían un problema en el eje de la defensa con las sendas bajas por lesión de Marc Bartra y Diego Llorente, los centrales llamados a ser los protagonistas en los onces iniciales, ... Natan y Valentín Gómez, han revertido la situación, a base de acumular varios partidos seguidos jugando juntos y de mejorar sobremanera su rendimiento individual, han aumentado la competencia en esa zona del equipo y han demostrado que pueden jugar en cualquier momento, ya sea continuar como pareja o acompañando a Bartra o a Llorente. Por lo que se puede afirmar que de tener tan sólo a dos defensas centrales para toda una temporada, con la ambición y exigencia que tiene el cuadro bético con el técnico chileno al frente, hay cuatro, como inicialmente se esperaba, para que todos puedan participar y rotar a partir del próximo duelo frente al Villarreal, donde todo apunta a que Llorente y Bartra ya estarán a disposición de Pellegrini.

