Natan no rehúye la lucha por la plaza Champions: «Estamos más preparados de cabeza»

Ante la plaga de lesiones que ha afrontando el Real Betis en el centro de la zaga en los últimos tiempos, hay un jugador que se ha convertido en fijo para Manuel Pellegrini por su excelente condición física. Hablamos de Natan. El exjugador ... del Nápoles no se ha perdido ni un solo minuto en partido oficial con el Betis desde el 13 de abril. A su inmejorable estado físico, hay que añadir que, hasta el momento, es el jugador con más despejes de toda LaLiga y el quinto con más duelos aéreos ganados.

En las últimas horas, y aprovechando el parón de selecciones, el defensor paulista ha acudido a los micrófonos de los compañeros del programa Libre y Directo de Radio Sevilla para repasar la actualidad bética. Precisamente, la entrevista comenzó haciendo referencia a la gran racha de partidos disputados que lleva el '4' bético: «Yo vengo trabajando, haciendo mi trabajo en casa. Me siento un privilegiado de estar jugando todos los días partidos vistiendo la camiseta del Betis».

Preguntado por la Champions, Natan ha expresado su optimismo de cara a disputar la próxima edición de la Liga de Campeones: «Estamos más preparados de cabeza. Estamos más convencidos de que podemos llegar. Sabemos que va a ser duro, no va a ser fácil. Tengo la convicción de que el equipo va a hacer un buen año y vamos a pelear para clasificarnos», manifestó el central brasileño. También reconoce que no es un tema tabú y que todos dentro del club tienen el objetivo de luchar por disputar la máxima competición europea la próxima temporada: «El míster habla con nosotros, nosotros hablamos entre nosotros mismos. Queremos esa plaza de Champions. Estamos soñando con jugarla para que el aficionado pueda disfrutar de ella otra vez».

El zaguero heliopolitano, cuestionado por varios compañeros de equipo, quiso dar su versión sobre el estado de su compatriota Antony: «Está muy contento. Hablé con él cuando estaba de vacaciones. Ahora está aquí, está disfrutando. Cuando está contento fuera del campo, las cosas fluyen en el campo. Él no ha hecho la pretemporada, entonces, físicamente, todavía no está a su nivel máximo. Creo que las cosas van a fluir poco a poco, va a empezar a hacer más goles, más asistencias y nos va a ayudar», declaró.

Sobre Isco, Natan ha hablado acerca del proceso de su recuperación: «Sí, creo que ya queda poco. Ya se ha quitado las muletas. Es el mejor jugador de nuestro equipo. Estamos todos ansiosos por la vuelta de nuestro capitán».

Otro tema recurrente que preocupa al aficionado verdiblanco es la renovación de Manuel Pellegrini. El central despejó balones: «Yo no sé de este asunto, lo dejo para Pellegrini y el club. Yo tengo un cariño por él grandísimo. Para mí, es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera», concluyó.