Natan: «Desde el primer día que llegué sabía que este era mi sitio»

El futuro próximo del Real Betis pasa por el amistoso que disputará este viernes en el Estadio Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF a las 21:00 horas. Sin embargo, previo al choque, el central brasileño Natan fue entrevistado en el programa 'Todo al verde' de Betis TV. El futbolista de 24 años, que recientemente firmó su vinculación definitiva a club hasta 2030, tras su fructífera cesión la temporada pasada, mostró su satisfacción tras el acuerdo logrado: «Desde el primer día que llegué ya me quería quedar, ahora estoy feliz, mi familia está contenta de que esté aquí», confesaba.

El ex jugador del Nápoles, ha gozado de una temporada donde la regularidad y la ausencia de lesiones han sido factores clave para demostrar su gran nivel: «He jugado 52 partidos, no he tenido lesiones a penas en mi carrera. Trabajo fuera, hago mis entrenamientos fuera para cuidarme y no tener lesiones», anotaba. También se recordó el denominado 'gol de la sangre' en la fase de grupos de la Conference League ante el Celje en el minuto 75, cuando el central brasileño remató para anotar al mismo tiempo que recibía un golpe en la cara: «La emoción era muy grande, hacer un gol importante ante la afición, yo vi que era gol, me di cuenta que estaba sangrando un poco pero celebré. Después miré a Vítor -Roque- y me dice: Natan, tenemos una cosa sería aquí. Lo importante es que fue gol, y los ocho puntos de sutura no importan».

El futbolista brasileño alabó el trabajo realizado la pasada temporada: «En Conference empezamos mal, pero siempre con la cabeza tranquila de que eso iba a mejorar, al principio estábamos cambiando a muchos jugadores porque teníamos tres competiciones. Después fuimos jugando mejor e hicimos un gran campeonato, no solo por la Conference, también en La Liga. Una pena la final, pero creo que hicimos un gran partido, y una gran primera parte», añadía. El defensa tampoco quiso perder la oportunidad de poner en valor el trabajo que no se ve, de sus dos compañeros en la zaga: «Diego Llorente me ayudó bastante al principio, porque yo no hablaba español, y él hablaba italiano. También me daba indicaciones, siempre me ayudaba al igual que Marc Bartra. Siempre estamos hablando entre los tres, a mi también me gusta hablar, orientar, pero estoy dispuesto a escuchar a mis compañeros, voy a aprender y evolucionar juntos», reveló.

El jugador ha sido una de las piezas claves en la defensa de Manuel Pellegrini esta temporada, donde ha visto premiado su éxito entrando en la prelista de Carlo Ancelotti de la Selección brasileña para los partidos disputados el pasado junio: «Mi sueño es jugar en la selección, estar en la prelista es una buena noticia, saber que Ancelotti se está fijando. El fútbol es muy rápido, vamos a trabajar poco a poco, yo voy a estar con mi cabeza centrado en el Real Betis», comentó al ser cuestionado sobre sus opciones de jugar el Mundial de 2026.

Por último, brindó su cariño a la afición bética al se preguntado sobre el traslado a la Cartuja: «Yo creo que allí donde jugamos la afición está, por eso no cambia mucho la cosa. Tenemos la afición, la presión es para el otro equipo. Es la mejor afición donde jugué, tienen una pasión que es diferente y a mi eso me encanta», finalizaba.

