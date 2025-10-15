Natan: medio año siempre en el campo

Natan fue uno de los fichajes cerrados por el Betis durante el pasado mercado veraniego. El defensor brasileño ya perteneció a la plantilla verdiblanca durante el pasado curso, pero lo hizo como futbolista cedido por parte del Nápoles. El Betis decidió incorporarlo definitivamente ... pagando nueve millones de euros y el central firmó un contrato que lo une a los heliopolitanos hasta 2030. Su buen hacer durante el pasado curso justificó la inversión y el óptimo rendimiento del futbolista ha tenido su continuidad en el comienzo de esta campaña.

Natan es el único futbolista de la plantilla bética y uno de los pocos de LaLiga EA Sports que han disputado todos los minutos de las ocho primeras jornadas de competición. Además, el brasileño ya estuvo en el tramo final del pasado curso siendo intocable en el once de Pellegrini. Tanto es así que acumula medio año no sólo siendo fijo en los onces, si no también completando los partidos de inicio a fin. El 13 de abril se disputó el último partido oficial en el que Natan no jugó los 90 minutos. Fue precisamente ante el Villarreal, próximo rival de los verdiblancos, la última ocasión en la que fue suplente entrando al terreno de juego tras el descanso para sustituir a Diego Llorente. El central madrileño, con sus problemas físicos, ha 'favorecido' que Natan tenga la opción de tener tanta continuidad.

En total, Natan ha sido titular y ha jugado el partido completo en los últimos 21 duelos disputados por el Betis en competición oficial entre el tramo final del pasado curso y el comienzo del actual.