Natan y la gestión de las amarillas: cuatro en siete partidos

El brasileño es el único en la plantilla del Betis que lo ha jugado todo este curso y ha de saber gestionarse ubicado en el perfil derecho ante las bajas de Bartra y Llorente

Los problemas defensivos hacen que el Betis no cierre definitivamente su portería

Natan busca el balón ante Kubo durante el Real Betis - Real Sociedad
Natan busca el balón ante Kubo durante el Real Betis - Real Sociedad
Mateo González

Natan es el único jugador de la plantilla del Betis que no se ha perdido un minuto oficial esta temporada. Ha sido titular en los siete encuentros en los que los verdiblancos han actuado este curso entre LaLiga y la Europa League, que ... ha completado. Esta elevada exposición, motivada no sólo por la apuesta de Manuel Pellegrini en sus condiciones sino por las bajas de otros compañeros como Bartra o Llorente y la adaptación de Valentín Gómez, generan también riesgos como a los que se expone el brasileño en los encuentros recibiendo ya cuatro amarillas en siete partidos.

