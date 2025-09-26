Natan y la gestión de las amarillas: cuatro en siete partidos

Natan es el único jugador de la plantilla del Betis que no se ha perdido un minuto oficial esta temporada. Ha sido titular en los siete encuentros en los que los verdiblancos han actuado este curso entre LaLiga y la Europa League, que ... ha completado. Esta elevada exposición, motivada no sólo por la apuesta de Manuel Pellegrini en sus condiciones sino por las bajas de otros compañeros como Bartra o Llorente y la adaptación de Valentín Gómez, generan también riesgos como a los que se expone el brasileño en los encuentros recibiendo ya cuatro amarillas en siete partidos.

Llama la atención este dato dado que en la temporada pasada Natan fue el futbolista más utilizado del equipo, disputando más de 4.000 minutos distribuidos en 52 partidos y en ellos únicamente vio ocho amarillas. Es decir, ya lleva la mitad de amonestaciones habiendo disputado 45 encuentro menos.

Su estilo de juego fuerte y contundente no pasa desapercibido pero tampoco para los árbitros, que han anotado el nombre de Natan ya demasiadas ocasiones como amonestado. De tal forma que lleva tres en LaLiga y está al borde de ser apercibido, circunstancia que puede llegar a ser complicada teniendo en cuenta que Bartra y Llorente no estarán disponibles para Pellegrini al menos hasta después del próximo parón.

Natan ha visto amarillas en la primera jornada ante el Elche (por derribar a un contrario) y en las dos fechas más recientes ante el Levante (por protestar) y Real Sociedad (por derribar a un rival, conllevando polémica porque el banquillo visitante consideraba que ya tenía una cuando Busquets Ferrer se la había mostrado a Amrabat previamente). También ha visto tarjeta el brasileño en el choque ante el Nottingham Forest. Cabe recordar que en competiciones europeas las sanciones por acumulación se producen cuando se ven tres amarillas en diferentes partidos.

Que Natan esté empleado constantemente por Pellegrini tiene estos riesgos así como que lo sea en el perfil derecho siendo zurdo y sin la compañía de jugadores más expertos que ordenen la línea como los citados Bartra y Llorente. Eso le ha sucedido ante el Levante y Forest, y en ambos duelos vio amarilla. Ahora ha de saber dosificarse Natan en estos encuentros oficiales para no tener problemas de cara al futuro más inmediato.