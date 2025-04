Natan no se esconde: «La Champions es el objetivo de todos»

El Betis rescató un punto ante el Barcelona, pero el empate supo a victoria, ya que Gavi adelantó a los locales a los cinco minutos del inicio del encuentro. Sin embargo, el gran estado de forma de los de Pellegrini provocó que no se amilanaran y buscaran pronto el empate para mantener las esperanzas vivas. Unos esfuerzos que fueron recompensados en el minuto 16 con un gol de cabeza de Natan, el primero de su etapa en el Betis.

Sobre este tanto y el empate, el central verdiblanco habló tras el partido: «El equipo ha hecho un gran partido. Feliz por el gol, que es el primero para mí en esta Liga. Sacamos un punto ante un gran equipo y hay que seguir trabajando para hacer más y seguir adelante«.

Respecto al buen momento que atraviesa el Betis, Natan tiene claro el motivo de estos resultados: «Es fruto del trabajo que hacemos todos los días con Pellegrini. Llevamos siete partidos sin perder en LaLiga. Es fruto del trabajo».

También tuvo buenas palabras para el guardameta Adrián, que firmó uno de los mejores partidos del actual curso: «Todos tenemos que trabajar. Adrián y todo el mundo lo ha hecho bien y así hay que seguir de ahora en adelante».

Por último, el brasileño no ha eludido en fijar un objetivo para su equipo y es, cómo no, la Champions League: «Creo que sí, por qué no. La Champions es el objetivo de todos».