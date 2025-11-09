Natan, apercibido para el derbi Sevilla - Betis

Uno de los tres jugadores del Betis que tenía tres cartulinas amarillas ya acumula cuatro y por lo tanto se queda apercibido de sanción de cara al derbi ante el Sevilla, correspondiente a la 14ª jornada del curso, previsto para el domingo 30 de noviembre, ... a partir de las 16.15 horas. Se trata del brasileño Natan.

El central del Betis derribó pasada la mitad de la segunda parte en las proximidades de la frontal del área defendida por Álvaro Valles al zaguero local Thierry Correia y fue amonestado por el colegiado, el catalán Víctor García Verdura. Así las cosas, Natan ya acumula cuatro tarjetas amarilla en las primeras 12 jornadas del campeonato liguero 25-26.

Antes del duelo ante el Valencia, el jugador fichado en propiedad al Nápoles en este pasado mercado invernal ya fue amonestado en la primera jornada frente al Elche, en el duelo frente al Levante y también contra la Real Sociedad.

Con todo ello, si Natan fuera amonestado en el próximo partido del Betis, ante el Girona, en el partido de la 13ª jornada de LaLiga, que se disputará en el Estadio de la Cartuja el domingo 23 de noviembre a partir de las 16.15 horas, el brasileño no podrá jugar el duelo de máxima rivalidad frente al Sevilla.