Natan, apercibido para el derbi Sevilla - Betis

El brasileño, que derribó a Thierry Correia cerca de la frontal del área, fue amonestado y acumula cuatro tarjetas amarillas a dos encuentros del duelo en Nervión

Natan corta a ras de césped un centro de Javi Guerra durante el Valencia - Betis
Jesús Sevillano

Uno de los tres jugadores del Betis que tenía tres cartulinas amarillas ya acumula cuatro y por lo tanto se queda apercibido de sanción de cara al derbi ante el Sevilla, correspondiente a la 14ª jornada del curso, previsto para el domingo 30 de noviembre, ... a partir de las 16.15 horas. Se trata del brasileño Natan.

