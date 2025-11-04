Suscríbete a
El muro que tendrá enfrente el Betis: nueve porterías a cero del Lyon en catorce partidos

El equipo francés tampoco ha encajado ningún gol en los tres encuentros de Europa League

El Olympique de Lyon llegará a La Cartuja para medirse al Betis tras bloquearse frente al Brest

Tagliafico disputando un balón en el Stade Bretois - Olympique de Lyon afp

Alberto Moreno

El Real Betis recibirá este jueves al Olympique de Lyon, tercer clasificado en la Europa League. El conjunto francés llega al choque tras conseguir el pleno de victorias en las tres primeras fechas de la competición europea. Además, junto al Sporting de ... Braga, es el único equipo que no ha recibido ningún gol en contra en la segunda competición europea. El equipo dirigido por Paulo Fonseca está mostrando una gran solidez defensiva durante el presente curso. Y es que de los catorce partidos oficiales disputados por el cuadro galo, ha mantenido la portería a cero en nueve ocasiones.

