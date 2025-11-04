El muro que tendrá enfrente el Betis: nueve porterías a cero del Lyon en catorce partidos

El Real Betis recibirá este jueves al Olympique de Lyon, tercer clasificado en la Europa League. El conjunto francés llega al choque tras conseguir el pleno de victorias en las tres primeras fechas de la competición europea. Además, junto al Sporting de ... Braga, es el único equipo que no ha recibido ningún gol en contra en la segunda competición europea. El equipo dirigido por Paulo Fonseca está mostrando una gran solidez defensiva durante el presente curso. Y es que de los catorce partidos oficiales disputados por el cuadro galo, ha mantenido la portería a cero en nueve ocasiones.

Este dato no se entiende sin Dominik Greif. El exportero del Mallorca comenzó la temporada siendo suplente con el conjunto francés, aunque a mitad de septiembre se consolidó como arquero titular. Desde su primera titularidad, el eslovaco ha disputado diez partidos, con seis porterías a cero. En los otros cuatro encuentros, Greif ha encajado un total de nueve goles.

Asimismo, el Olympique de Lyon cuenta con otra estadística favorable en la liga doméstica. Con el PSG, es el equipo que más partidos lleva dejando la portería a cero en las primeras once jornadas (6).

Por otro lado, el Lyon también destaca por su poderío ofensivo. En esta campaña ha marcado al menos un gol en trece de catorce partidos. El equipo francés únicamente se ha quedado sin ver puerta en el partido del pasado domingo ante el Stade Brestois (0-0), donde tuvo que jugar casi todo el encuentro con un jugador menos por la expulsión de Hateboer en el minuto 8.

En lo que compete al partido de este jueves ante el Real Betis, el Olympique de Lyon puede salir con varias modificaciones en el once titular, ya que tres días más tarde tiene un exigente choque ante el PSG, en la pelea por los puestos más altos de la clasificación de la liga francesa.