Suscríbete a
+Palmera

Mujaid Sadick, jugador del Genk: «El Betis es candidato a ganar la Europa League»

El central español del equipo belga admite que los verdiblancos son uno de los principales favoritos para llevarse el título

El Betis contará con el apoyo de más de 450 aficionados en Bélgica

Mujaid Sadick, jugador del KRC Genk, disputando un encuentro de la liga belga
Mujaid Sadick, jugador del KRC Genk, disputando un encuentro de la liga belga @mujaids4

Fede Tozzo

Mujaid Sadick, central español del KRC Genk, ha atendido al programa Libre y Directo de Radio Sevilla en la previa del encuentro que enfrentará este jueves (18.45 horas) a su equipo contra el Real Betis. El defensa logroñés ha valorado el ... momento actual de su club, a la vez que se ha deshecho en elogios hacia el conjunto de Manuel Pellegrini.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app