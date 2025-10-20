Mujaid Sadick, jugador del Genk: «El Betis es candidato a ganar la Europa League»

Mujaid Sadick, central español del KRC Genk, ha atendido al programa Libre y Directo de Radio Sevilla en la previa del encuentro que enfrentará este jueves (18.45 horas) a su equipo contra el Real Betis. El defensa logroñés ha valorado el ... momento actual de su club, a la vez que se ha deshecho en elogios hacia el conjunto de Manuel Pellegrini.

«Estoy contento de que juguemos en casa, pero todos sabemos que el Betis es un gran equipo, como lo está demostrando, con grandes jugadores», ha manifestado el futbolista del Genk.

Cuestionado acerca de cómo definiría al equipo belga, Sadick ha respondido lo siguiente: «Somos una plantilla joven, pero pienso que tenemos mucha calidad y que tenemos buena compenetración». En el último encuentro disputado este pasado fin de semana, el KRC Genk no pasó del empate frente al Círculo de Brujas (2-2).

El defensa central también ha querido dejar claro que los verdiblancos son uno de los favoritos para luchar por la segunda competición continental del fútbol europeo: «Nuestro objetivo es ponérselo lo más difícil posible el jueves y llevarnos los tres puntos. Yo los veo ahí arriba. El año pasado jugaron la final de la Conference League. Yo los veo candidatos a ganar la Europa League porque tienen una gran plantilla».

Por último, preguntado por cuáles son los futbolistas del equipo heliopolitano que más le agradan, Mujaid Sadick ha mencionado a tres de ellos: «Me gustan mucho Antony, Cucho y Fornals. Tienen grandes jugadores», concluyó el exjugador del Deportivo de La Coruña.