Muere José Antonio García Espejo, exdirectivo y socio 16 del Real Betis

El club muestra su pésame y lo recuerda como «un ejemplo de lealtad a los colores verdiblancos»

El Antony más productivo en tareas ofensivas

Joaquín Sánchez, con José Antonio García Espejo
F. M.

El Real Betis ha informado este lunes a través de sus medios oficiales del fallecimiento de José Antonio García Espejo. Desde el club verdiblanco, lamentan profundamente la pérdida del que fuera directivo de la entidad y muestran condolencias a sus familiares, compartiendo el ... dolor por el adiós de un bético muy querido y de gran recuerdo en la institución.

