Muere José Antonio García Espejo, exdirectivo y socio 16 del Real Betis

El Real Betis ha informado este lunes a través de sus medios oficiales del fallecimiento de José Antonio García Espejo. Desde el club verdiblanco, lamentan profundamente la pérdida del que fuera directivo de la entidad y muestran condolencias a sus familiares, compartiendo el ... dolor por el adiós de un bético muy querido y de gran recuerdo en la institución.

«El Betis muestra su máximo pesar por el fallecimiento de don José Antonio García Espejo, directivo en los años 60 y 70, socio número 16 de nuestra entidad y un ejemplo de lealtad a los colores verdiblancos«, es el mensaje que ha compartido el club de las trece barras en redes sociales.

La publicación del Betis en recuerdo de García Espejo incluye una bonita instantánea del que fuera vicesecretario verdiblanco junto al exfutbolista y leyenda del club Joaquín Sánchez.

García Espejo es recordado en el club como un hombre de fuerte compromiso y gran amor al Real Betis Balompié, un seguidor acérrimo que desde siempre y en la etapa que le tocó trabajar por la entidad ofreció su sacrificio y tesón constante a los colores verdiblancos. Descanse en paz.