El Movistar Estudiantes, con los dos primeros partidos en Madrid, rival del Betis Baloncesto en el play off

El Movistar Estudiantes, otro histórico del baloncesto español que lleva tres temporadas seguidas en la LEB Oro, será el rival del Real Betis Baloncesto en la ronda de cuartos de final del play off de ascenso a la Liga Endesa que se juega al mejor de cinco partidos y comienza, con la disputa de los dos primeros, el próximo fin de semana. Ambos se celebrarán en la capital de España, los dos siguientes en el pabellón San Pablo y, en el caso de hacer falta el quinto para definir la serie, habría que volver a Madrid.

La eliminatoria entre colegiales y verdiblancos se estructura de este modo porque el Estudiantes ostenta la condición de cabeza de serie y por lo tanto cuenta con la ventaja del factor cancha. Su victoria en la Copa Princesa del pasado mes de enero ante el Leyma Coruña lo elevaba automáticamente a la segunda plaza siempre que quedase entre los cinco primeros (ha sido cuarto finalmente con 25 victorias y a dos del ascenso directo, que ha celebrado precisamente el Leyma Coruña), según consta en las bases de la competición. De aquí que se cruce con el noveno clasificado, en este caso el Betis.

La serie se abrirá el próximo viernes 17 de mayo (20.00 horas) en el Polideportivo Magariños, que por motivos de patrocinio se llama ahora Movistar Academy Magariños. Dispone de apenas capacidad para unos 600 espectadores y no es el hogar habitual del Estudiantes para sus partidos como local, pero ese día no puede hacer uso del WiZink Center, que comparte con el Real Madrid, y sus aficionados han elegido en una encuesta que el partido se celebre en el histórico pabellón de la calle Serrano. El segundo envite, si no hay novedades, ya sí se jugará en el WiZink dos días después, el domingo 19 de mayo.

Para los dos siguientes partidos, en Sevilla, no hay fechas confirmadas. Según el calendario de la LEB Oro, deben disputarse el jueves 23 o el viernes 24 y, en caso de necesitarse el cuarto, el sábado 26 o el domingo 27. El quinto se emplazaría para el jueves 30 o el viernes 31. Si el Betis superase esta dificilísima eliminatoria, en la que desde luego no parte con el cartel de favorito, se clasificaría para la Final Four por el ascenso el fin de semana del 8 y el 9 de junio.

Los dos duelos entre el Betis y el Estudiantes de esta temporada se han saldado con victorias madrileñas. El primero se lo llevó en San Pablo en la tercera jornada por 77-86 y el segundo, en la 18ª, por 93-87 en el WiZink Center. Curiosamente, por la plantilla colegial han pasado esta campaña dos jugadores que antes vistieron de verdiblanco: Rakocevic, que sigue en el plantel, y Frazier, que después de marcharse de Sevilla se unió al proyecto colegial sin que allí haya tenido fortuna. Duró ocho partidos antes de que se desvinculara. Johnny Dee, Yannick Nzosa y el entrenador Pedro Rivero, que jugó como base del Cajasol en el ejercicio 2008-2009, son los otros integrantes del Estudiantes con pasado en el club sevillano.