El momento para Deossa

El colombiano, ya recuperado de sus molestias en el tobillo, está llamado a contar con minutos en este tramo para demostrar que tiene un sitio en la rotación de Pellegrini

Dos victorias del Betis en sus dos visitas a Bélgica

Deossa controla el balón durante el entrenamiento del Betis ante Abde, Ortiz y Pablo García
Deossa controla el balón durante el entrenamiento del Betis ante Abde, Ortiz y Pablo García
Mateo González

Mateo González

Nelson Deossa fue el segundo fichaje más caro del verano del Real Betis, sólo superado por la apuesta por Antony en las horas finales. Cuando aterrizó en Sevilla, después de una intensa negociación de los verdiblancos con el Rayados de Monterrey (con ... Ramón Alarcón y Manu Fajardo desplazados a México) lo hizo con unas molestias en el tobillo que le habían impedido participar en entrenamientos y partidos con su exequipo. Se planteó que era una cuestión relativamente leve e incluso acentuada por la propia dinámica de la presión del jugador para que le dejaran salir con destino Heliópolis pero no era así. Los verdiblancos abonaron 11,5 millones de euros por sus servicios, Deossa viajó y comenzó un plan físico específico hasta que pudo ponerse a disposición de Manuel Pellegrini. Jugó dos partidos, ninguno completo, y tuvo que frenarse para que su rendimiento no se viera afectado. Ahora está llamado a ser titular en Bélgica y aprovechar su momento para entrar con fuerza en la rotación bética.

