El momento para Deossa

Nelson Deossa fue el segundo fichaje más caro del verano del Real Betis, sólo superado por la apuesta por Antony en las horas finales. Cuando aterrizó en Sevilla, después de una intensa negociación de los verdiblancos con el Rayados de Monterrey (con ... Ramón Alarcón y Manu Fajardo desplazados a México) lo hizo con unas molestias en el tobillo que le habían impedido participar en entrenamientos y partidos con su exequipo. Se planteó que era una cuestión relativamente leve e incluso acentuada por la propia dinámica de la presión del jugador para que le dejaran salir con destino Heliópolis pero no era así. Los verdiblancos abonaron 11,5 millones de euros por sus servicios, Deossa viajó y comenzó un plan físico específico hasta que pudo ponerse a disposición de Manuel Pellegrini. Jugó dos partidos, ninguno completo, y tuvo que frenarse para que su rendimiento no se viera afectado. Ahora está llamado a ser titular en Bélgica y aprovechar su momento para entrar con fuerza en la rotación bética.

Sus ganas de demostrar cuanto antes el motivo de su fichaje le ayudaron en el primer impulso pero el tobillo necesitaba cuidados especiales y entre el cuerpo técnico y médico se determinó que debía pararse y empezar de cero. Después de unas semanas con trabajo diferencial, entró con el grupo y debutó jugando un rato en el tramo final ante el Athletic en la Cartuja y salió de titular ante el Levante en un desastroso inicio de encuentro que le pasó factura. Al descanso fue sustituido y a partir de ahí se decidió que había que trazar un plan específico para que ese tobillo no sufriera más y Deossa pudiera volver en plenitud. Un mes después volvió a la lista de convocados ante el Villarreal pero se quedó en el banquillo y ahora tiene opciones serias de reaparecer como titular ante el Genk el jueves en el encuentro de la tercera jornada de la Liga Europa.

Se espera mucho del colombiano dada la expectación que generó su contratación. Con 25 años la apuesta de 11,5 millones de euros superando la competencia de clubes ingleses e italianos fue importante y en el Betis consideran que es un futbolista que puede tener un crecimiento notable en Europa tanto en su rendimiento por su capacidad física y potencia como en su valor de mercado por lo llamativo que puede resultar y su impacto en las estadísticas de juego, con opción de gol, robos y arrancadas. Ahora debe entrar en la rotación de Pellegrini cuando más caros están los minutos de juego.

La primera duda que genera el concurso de Deossa, una vez que está bien físicamente, es qué posición cubrirá en el esquema de este Betis. En las dos ocasiones en las que Pellegrini le ha dado sitio ha sido de mediocentro para que fuera box to box, más como era William Carvalho o como actúa Fornals en esa posición. Ahora el chileno está apostando por un doble pivote fuerte con Amrabat y Marc Roca, con menos protagonismo para Altimira. Es posible que Deossa juegue el jueves al lado del ex del Getafe ante el Genk para que vaya cogiendo confianza a partir de ahí. Sin embargo, Pellegrini ya apuntó que una de las variantes con el colombiano es verle escorado a la banda. Siendo zurdo puede plantearse que sea en la derecha. También en la zona de mediapunta por su llegada. El caso es que necesita espacio para desplegarse por su exuberancia física y su buen golpeo. El problema, bendito problema, es que hay muchísima competencia en todos los puestos y tendrá que vérselas con jugadores muy en forma ahora como Marc Roca, Fornals, Antony o Lo Celso para repartirse minutos.

Junto a Llorente, el que menos ha jugado

En el club quieren que Deossa vaya teniendo protagonismo para responder a la apuesta económica realizada y que se compruebe su valor en un contexto tan exigente como LaLiga, conscientes de que puede aportar mucho en esta temporada en la que se afrontan tantos retos. Hasta la fecha, quitando al lesionado Isco y a Adrián, tercer portero, es Deossa junto a Llorente el que menos ha jugado en este curso. El central lo hizo sólo durante la primera parte ante la Real Sociedad y el colombiano estuvo 17 minutos contra el Athletic y 45 ante el Levante. Ambos han compartido la última fase de recuperación física.

En el Betis han tenido esta paciencia ahora con Deossa confiando en su progreso durante la temporada y también en un cambio de tendencia hacia las recuperaciones físicas para hacerlas más conservadoras. Sucedió con Abde, que prolongó su situación de apartado del equipo hasta que estuvo más que listo para regresar y lo hizo a partir de ahí de forma fulgurante. Con Bartra y Deossa ha sucedido igual, dado que estaban listos para poder volver a entrenarse con el equipo antes del parón pero se decidió por parte del cuerpo técnico que esperaran y que lo hicieran durante las dos semanas sin competición en las que fueron trabajando a pleno rendimiento. Ahora el colombiano está listo y con ganas de competir este jueves para empezar a demostrar los motivos de su fichaje por un Betis que quiere verle crecer.